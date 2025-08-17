Mega-Sena 2902: ninguém acerta dezenas, e prêmio vai a R$ 65 milhões Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2902 da Mega-Sena, sorteados neste sábado (16), e o prêmio foi a R$ 65 milhões. Os números...

Bilhete da Mega-sena (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2902 da Mega-Sena, sorteados neste sábado (16), e o prêmio foi a R$ 65 milhões.

Os números sorteados foram: 08 – 21 – 22 – 42 – 45 – 48. O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Acertaram cinco números 70 apostas, segundo a Caixa Econômica Federal, e cada um faturou R$ 40.125,94. Já 4.919 apostas acertaram quatro números e ganharam R$ 941,23.

Como jogar na Mega-Sena?

A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 6 e pode ser feita em lotéricas de todo o Brasil ou pela internet, até as 19h. Basta escolher seis números de 1 a 60. O prêmio vai para o apostador que acertar os seis números sorteados. Também é possível ganhar prêmios acertando quatro ou cinco números.

Como jogar on-line?

Qualquer pessoa maior de 18 anos pode apostar pelos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal. O valor máximo aceito é R$ 500. O pagamento pode ser feito por cartão de crédito, débito, Pix ou Mercado Pago.

