Município do Sertão da Paraíba define banca para concurso com 50 vagas; saiba os cargos
A Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé, no Sertão da Paraíba, terá concurso público aberto para contratação de profissionais...
A Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé, no Sertão da Paraíba, terá concurso público aberto para contratação de profissionais em diferentes áreas. Ao todo, são ofertadas 50 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Embora as datas das provas ainda não tenham sido oficialmente divulgadas, a Prefeitura de Bonito de Santa Fé já registrou contrato junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB) e a organizadora do certame será a Fundação de Apoio Científico e Tecnológico do Tocantins (FAPTO). Ainda não foram informados os valores das remunerações por cargo. A expectativa é de que o edital completo, com o cronograma e mais detalhes sobre os cargos, seja divulgado em breve. Secretaria de Educação Auxiliar de Serviços Gerais (Zona Urbana) – 03 vagas Secretaria de Saúde Agente Administrativo – 01 vaga Secretaria de Assistência Social Psicólogo – 01 vaga Secretaria de Transportes Agente de Trânsito – 03 vagas Secretaria de Finanças Fiscal de Tributos – 01 vaga Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Município do Sertão da Paraíba define banca para concurso com 50 vagas; saiba os cargos apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.
Veja os cargos e vagas
Auxiliar de Serviços Gerais (Zona Rural) – 07 vagas
Agente Administrativo – 01 vaga
Assistente Social – 01 vaga
Cuidador de creche – 01 vaga
Motorista (Categoria D) – 02 vagas
Professor (Português) – 02 vagas
Professor (Ciências) – 01 vaga
Professor (História) – 01 vaga
Professor (Geografia) – 01 vaga
Professor (Física) – 01 vaga
Professor (Matemática) – 02 vagas
Psicólogo – 01 vaga
Psicopedagogo – 01 vaga
Auxiliar de Serviços Gerais – 05 vagas
Assistente de Saúde Bucal – 02 vagas
Bioquímico – 01 vaga
Enfermeiro – 01 vaga
Enfermeiro PSF – 01 vaga
Farmacêutico – 01 vaga
Motorista (Categoria D) – 01 vaga
Motorista – 02 vagas
Técnico em Enfermagem – 03 vagas
Assistente Social – 01 vaga
Motorista – 01 vaga
A Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé, no Sertão da Paraíba, terá concurso público aberto para contratação de profissionais em diferentes áreas. Ao todo, são ofertadas 50 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.
Embora as datas das provas ainda não tenham sido oficialmente divulgadas, a Prefeitura de Bonito de Santa Fé já registrou contrato junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB) e a organizadora do certame será a Fundação de Apoio Científico e Tecnológico do Tocantins (FAPTO).
Ainda não foram informados os valores das remunerações por cargo. A expectativa é de que o edital completo, com o cronograma e mais detalhes sobre os cargos, seja divulgado em breve.
Secretaria de Educação
Auxiliar de Serviços Gerais (Zona Urbana) – 03 vagas
Secretaria de Saúde
Agente Administrativo – 01 vaga
Secretaria de Assistência Social
Psicólogo – 01 vaga
Secretaria de Transportes
Agente de Trânsito – 03 vagas
Secretaria de Finanças
Fiscal de Tributos – 01 vaga
Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp
O post Município do Sertão da Paraíba define banca para concurso com 50 vagas; saiba os cargos apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.