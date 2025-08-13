Município do Sertão da Paraíba define banca para concurso com 50 vagas; saiba os cargos A Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé, no Sertão da Paraíba, terá concurso público aberto para contratação de profissionais... Portal Correio|Do R7 13/08/2025 - 18h17 (Atualizado em 13/08/2025 - 18h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

(Foto: Evandro Seixas-DPE/AM) A Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé, no Sertão da Paraíba, terá concurso público aberto para contratação de profissionais em diferentes áreas. Ao todo, são ofertadas 50 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Embora as datas das provas ainda não tenham sido oficialmente divulgadas, a Prefeitura de Bonito de Santa Fé já registrou contrato junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB) e a organizadora do certame será a Fundação de Apoio Científico e Tecnológico do Tocantins (FAPTO). Ainda não foram informados os valores das remunerações por cargo. A expectativa é de que o edital completo, com o cronograma e mais detalhes sobre os cargos, seja divulgado em breve. Veja os cargos e vagas Secretaria de Educação Auxiliar de Serviços Gerais (Zona Urbana) – 03 vagas

Auxiliar de Serviços Gerais (Zona Rural) – 07 vagas

Agente Administrativo – 01 vaga

Assistente Social – 01 vaga

Cuidador de creche – 01 vaga

Motorista (Categoria D) – 02 vagas

Professor (Português) – 02 vagas

Professor (Ciências) – 01 vaga

Professor (História) – 01 vaga

Professor (Geografia) – 01 vaga

Professor (Física) – 01 vaga

Professor (Matemática) – 02 vagas

Psicólogo – 01 vaga

Psicopedagogo – 01 vaga Secretaria de Saúde Agente Administrativo – 01 vaga

Auxiliar de Serviços Gerais – 05 vagas

Assistente de Saúde Bucal – 02 vagas

Bioquímico – 01 vaga

Enfermeiro – 01 vaga

Enfermeiro PSF – 01 vaga

Farmacêutico – 01 vaga

Motorista (Categoria D) – 01 vaga

Motorista – 02 vagas

Técnico em Enfermagem – 03 vagas Secretaria de Assistência Social Psicólogo – 01 vaga

Assistente Social – 01 vaga

Motorista – 01 vaga Secretaria de Transportes Agente de Trânsito – 03 vagas Secretaria de Finanças Fiscal de Tributos – 01 vaga Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Município do Sertão da Paraíba define banca para concurso com 50 vagas; saiba os cargos apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.