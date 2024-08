TikTok permite criação de grupos e uso figurinhas no app; saiba como acessar Desde esta segunda-feira (12), o Tik Tok liberou a criação de grupos com até 32 usuários no chat da plataforma. A novidade facilita... Portal Correio|Do R7 13/08/2024 - 16h06 (Atualizado em 13/08/2024 - 16h06 ) ‌



