Portal Correio|Do R7 08/08/2025 - 16h37 (Atualizado em 08/08/2025 - 16h37 )

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB), por meio do projeto de extensão “Orquestra de Violões da Paraíba” está com inscrições abertas para o curso de violão no segundo semestre de 2025. Podem participar pessoas a partir dos 12 anos de idade, com ou sem experiência prévia no instrumento. O início das aulas está previsto para começar entre a semana de 18 a 22 de agosto e ao todo 144 vagas estão disponíveis. O curso é dividido em três módulos: Módulo I (para iniciantes)

Módulo II (para quem já fez o Módulo I)

Módulo III (voltado a alunos que já fizeram o Módulo II). As aulas acontecem presencialmente em turmas nos turnos da manhã e tarde, na Sala 104 do Bloco A do CCTA, no campus I da UFPB em João Pessoa. Inscrições As inscrições para o Módulo I, exclusivo para novatos, serão realizadas presencialmente no dia 14 de agosto, das 9h às 12h e das 14h às 17h, na sala da Orquestra de Violões. Após isso será preciso preencher um formulário e retirar a Guia de Recolhimento da União (GRU), no valor de R$ 80, referente à taxa única do curso. O pagamento deverá ser efetuado até o dia 22 de agosto, e o comprovante precisa ser enviado por e-mail para ovpb@emo.ufpb.br ou entregue pessoalmente ao monitor responsável. Candidatos menores de 16 anos devem estar acompanhados por um responsável legal. Já os alunos veteranos dos Módulos II e III farão a inscrição de forma remota, por meio de um formulário enviado pelos monitores do curso via WhatsApp. Esses alunos também deverão pagar a taxa de R$ 80 até o dia 22 de agosto e enviar o comprovante dentro do prazo estipulado. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post UFPB oferece curso gratuito de violão; inscrições estão abertas apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.