WhatsApp lança ferramenta de criação de figurinhas com GIFs O WhatsApp selou uma parceria com a plataforma de imagens animadas Giphy, para permitir que os usuários usem clipes animados da internet... Portal Correio|Do R7 14/08/2024 - 13h36 (Atualizado em 14/08/2024 - 13h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-