Tragédia no Dia dos Pais: Família Encontrada Morta em Uberlândia Uma família com quatro pessoas foi encontrada morta dentro de um apartamento em Uberlândia, Minas Gerais,... Ric|Do R7 12/08/2024 - 11h06 (Atualizado em 12/08/2024 - 11h06 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Família é encontrada morta em casa no Dia dos Pais; suspeita é de intoxicação

Uma família com quatro pessoas foi encontrada morta dentro de um apartamento em Uberlândia, Minas Gerais, no domingo (11) de Dia dos Pais. De acordo com a Defesa Civil, a suspeita é que as mortes tenham sido causadas por uma intoxicação por monóxido de carbono.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Governança Corporativa no Agronegócio: um guia para o sucesso e continuidade

• Família é encontrada morta em casa no Dia dos Pais; suspeita é de intoxicação

• Semana começa com geada e temperatura de 0°C no Paraná; veja cidades mais frias