Brasileiros não precisarão mais de visto para irem à China A medida começará a partir de 1º de junho e valerá para quem ficar até 30 dias no país Além das Embaixadas|Natalie Machado 15/05/2025 - 17h32 (Atualizado em 15/05/2025 - 17h32 )

Xi Jinping, na abertura de fórum China -CELAC @embaixadadachina





A partir de 1º de junho, os brasileiros que forem à China, para realizar negócios, turismo, visita familiar, intercâmbio e trânsito, por até 30 dias, não precisarão mais de visto. O comunicado foi emitido nesta quinta-feira (15) pela embaixada, no Brasil.

Mesmo benefício também vale para os passaportes comuns da Argentina, Chile, Peru e Uruguai. A decisão vale até o final de maio do ano que vem. O presidente chinês, Xi Jinping, apresentou, na abertura do fórum China-Celac (Estados Membros da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos), em Pequim, o Programa de Conetividade entre Povos. A ideia é investir em divulgação e aprendizado da língua chinesa, na América Latina, nos próximos três anos. Entre os objetivos, está o aumento do fluxo de estrangeiros.

“A China oferecerá aos estados-membros da Celac 3.500 bolsas de estudo governamentais, 10 mil vagas de formação na China, 500 bolsas de estudo para professores internacionais da língua chinesa, 300 vagas de formação para profissionais de redução da pobreza e 1.000 oportunidades”, disse Xi Jinping.

A China pretende ocupar cada vez mais espaço na rotina das comunidades estrangeiras e afirma estar empenhada em reforçar a soberania e independência de cada país membro da aliança. “Lançaremos uma exposição de filmes e programas de televisão chineses no âmbito do Programa The Bond, e trabalharemos para traduzir e introduzir anualmente 10 séries de TV ou programas audiovisuais, de boa qualidade, dos dois lados. Vamos organizar o diálogo de turismo China-ALC”, afirmou o presidente chinês.

As medidas foram anunciadas após a visita do presidente Lula ao país.

