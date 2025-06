Estados Unidos endurecem liberação de visto para estudantes Conforme anúncio da Embaixada dos EUA, trata-se de ‘uma questão de segurança nacional’ Além das Embaixadas|Natalie MachadoOpens in new window 25/06/2025 - 12h58 (Atualizado em 25/06/2025 - 13h12 ) twitter

Muitas pessoas falar abertamente nas redes sobre usar visto de estudante para conseguir o greencard Marcelo Camargo/Agência Brasil - 14/02/2022

A partir de agora, ficará ainda mais difícil conseguir estudar legalmente nos Estados Unidos. A embaixada do país em Brasília informou nesta quarta-feira (25) que vai endurecer a emissão de vistos para estudantes.

A ideia é, como acompanhado pela imprensa, impedir o aumento de imigrantes. Acontece que iniciar a vida nos EUA como estudante, certas vezes, é uma manobra utilizada para conseguir, futuramente, o greencard. Muitas pessoas falam publicamente dessas estratégias em plataformas digitais.

Como política do governo de Donald Trump para evitar estrangeiros indesejados em território norte-americano, a nota foi divulgada pela embaixada dos Estados Unidos no final da manhã. O texto diz que pretende aumentar a triagem e verificação para estudantes. Na prática, acabou a farra.

A nota, aprovada pela Casa Branca, reforça que ter um visto norte-americano é um privilégio.

‌



Leia a nota na íntegra.

“Brasília, 25 de junho de 2025: O Departamento de Estado está comprometido em proteger nossa nação e nossos cidadãos, mantendo os mais altos padrões de segurança nacional e pública no processo de concessão de vistos. Obter um visto para os EUA é um privilégio, não um direito.

‌



Utilizamos todas as informações disponíveis durante a triagem e verificação de vistos para identificar solicitantes inadmissíveis aos EUA, especialmente aqueles que representam uma ameaça à segurança nacional. De acordo com novas diretrizes, realizaremos uma verificação abrangente e minuciosa, incluindo a análise da presença on-line de todos os solicitantes de vistos de estudante e de intercâmbio nas categorias não-imigrantes F, M e J.

Para viabilizar essa verificação, todos os solicitantes de visto de estudante (F, M e J) deverão ajustar as configurações de privacidade de seus perfis de mídias sociais para o modo “público”.

‌



Nossos consulados retomarão em breve o agendamento de entrevistas para essa categoria de visto. Os solicitantes devem consultar o site da Embaixada ou Consulado para verificar a disponibilidade de datas e horários para agendamento.

Ressaltamos também que cada decisão sobre a concessão de visto é, acima de tudo, uma decisão de segurança nacional. Os EUA devem manter vigilância rigorosa durante o processo de emissão de vistos para garantir que os solicitantes não representam risco à segurança dos americanos e aos interesses nacionais. Além disso, todos os solicitantes devem comprovar de forma credível sua elegibilidade para o tipo de visto solicitado, incluindo a intenção de participar exclusivamente de atividades compatíveis com os termos de sua admissão."

