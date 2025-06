Políticos brasileiros que deixaram Israel embarcam de volta para casa Retorno ao Brasil partiu da Arábia Saudita e acontece em voo privado Além das Embaixadas|Natalie MachadoOpens in new window 17/06/2025 - 09h01 (Atualizado em 17/06/2025 - 09h41 ) twitter

Comitiva brasileira que estava em Israel embarcou de volta para casa Reprodução/Instagram/@alvarodamiao

O primeiro grupo de políticos brasileiros que deixou Israel embarcou de volta para casa nesta terça-feira (17). A comitiva, com 12 autoridades estaduais e municipais, volta ao Brasil em voo privado que saiu da Arábia Saudita.

A comitiva estava em missão oficial no país, a convite da embaixada de Israel, quando começou o ataque a instalações nucleares iranianas na madrugada da última sexta-feira (13).

O grupo conseguiu deixar o país na segunda-feira, via Jordânia. Nesta terça, a comitiva chegou à Arábia Saudita para pegar o avião de volta para casa.

Outras 27 pessoas aguardam em Israel para serem resgatadas. No momento, não é possível saber quantos brasileiros passarão por este processo. A questão depende das condições de segurança e da avaliação das autoridades israelenses.

O Itamaraty ressalta que, desde outubro de 2023, quando começou o conflito entre o grupo terrorista Hamas e Israel, desaconselha viagens àquela região que não sejam absolutamente essenciais.

Veja lista de quem deixou Israel:

Francisco Nélio - tesoureiro da CNM

Álvaro Damião - prefeito de Belo Horizonte (MG)

Márcio Lobato - secretário municipal de Segurança Pública de Belo Horizonte (MG)

Davi de Matos - chefe executivo do Centro de Inteligência, Vigilância e Tecnologia de Segurança Pública do Rio de Janeiro (Civitas)

Welberth Porto - prefeito de Macaé (RJ)

Claudia da Silva - vice-prefeita de Goiânia (GO)

Cícero de Lucena - prefeito de João Pessoa (PB)

Janete Aparecida - vice-prefeita de Divinópolis (MG)

Gilson Chagas - secretário de Segurança Pública de Niterói (RJ)

Johnny Maycon - prefeito de Nova Friburgo (RJ)

Francisco Vagner - secretário de Planejamento de Natal (RN)

Flávio Guimarães - vereador do Rio de Janeiro (RJ)

