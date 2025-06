Veja o plano para tirar políticos brasileiros de Israel e trazê-los de volta para casa Grupo chegou à Jordânia e agora se prepara para ir para a Arábia Saudita Além das Embaixadas|Natalie MachadoOpens in new window 16/06/2025 - 12h47 (Atualizado em 16/06/2025 - 12h47 ) twitter

Equipe brasileira em Israel é composta por 12 pessoas Reprodução/Redes sociais/@rafaelbueno.go - Arquivo

A comitiva de políticos brasileiros que chegou à Jordânia na manhã desta segunda-feira (16) após deixar Israel agora se prepara para viajar até a Arábia Saudita. O destino é o último antes do grupo voltar para o Brasil.

O grupo de 12 pessoas atravessou a fronteira da Jordânia pela manhã. Da Jordânia, a comitiva irá para a Arábia Saudita para pegar um voo privado para retornar o Brasil.

Participavam da missão prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e secretários de diversos municípios brasileiros.

O grupo estava em missão oficial no país, quando Israel lançou um ataque sobre instalações nucleares iranianas na madrugada da última sexta-feira (13) — noite de quinta (12), em Brasília.

‌



A rivalidade entre os países tem se intensificado pelo avanço do programa nuclear iraniano, que Israel considera uma ameaça existencial, e pelo apoio do Irã a grupos terroristas como o Hamas e o Hezbollah.

A perna final da viagem ainda não tem data para acontecer, mas a aeronave já está na Arábia Saudita aguardando os passageiros.

‌



O ministro Mauro Vieira, das Relações Exteriores, manteve contato com o chanceler jordaniano, Ayman Safadi, no sábado e no domingo. As conversas garantiram a saída do grupo pelo território da Jordânia.

A embaixada do Brasil em Amã destacou funcionários para acompanhar a comitiva no país. A embaixada em Riyadh também está à disposição.

‌



Veja lista de quem deixou Israel:

Francisco Nélio - tesoureiro da CNM

Álvaro Damião - prefeito de Belo Horizonte (MG)

Márcio Lobato - secretário municipal de Segurança Pública de Belo Horizonte (MG)

Davi de Matos - chefe executivo do Centro de Inteligência, Vigilância e Tecnologia de Segurança Pública do Rio de Janeiro (Civitas)

Welberth Porto - prefeito de Macaé (RJ)

Claudia da Silva - vice-prefeita de Goiânia (GO)

Cícero de Lucena - prefeito de João Pessoa (PB)

Janete Aparecida - vice-prefeita de Divinópolis (MG)

Gilson Chagas - secretário de Segurança Pública de Niterói (RJ)

Johnny Maycon - prefeito de Nova Friburgo (RJ)

Francisco Vagner - secretário de Planejamento de Natal (RN)

Flávio Guimarães - vereador do Rio de Janeiro (RJ)

