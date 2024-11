Audi apresenta novo Q6 E-Tron elétrico: veja os preços SUV elétrico tem dois motores elétricos que somam 387cv mas preço é salgado Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 30/10/2024 - 20h26 (Atualizado em 30/10/2024 - 20h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marcos Camargo Jr. 30.10.2024 Marcos Camargo Jr. 30.10.2024

Depois de abrir a pré venda do novo Q6 E-Tron a Audi apresenta ao vivo as duas versões do novo SUV elétrico que chega aos primeiros proprietários em dezembro com preços a partir de R$ 569,9 mil. Veja as primeiras imagens.

Marcos Camargo Jr. 30.10.2024 Marcos Camargo Jr. 30.10.2024

O crossover 100% elétrico usa a base do Porsche Macan, tem motorização dupla de 387cv com tração integral Quattro e acelera de zero a 100 km/h em apenas 5,9 segundos. O lançamento ocorre apenas alguns meses da apresentação no mercado europeu.

Marcos Camargo Jr. 30.10.2024 Marcos Camargo Jr. 30.10.2024

O Audi Q6 e-tron, que utiliza a Plataforma Elétrica Premium - PPE, tem visual arrojado com faróis dianteiros afilados no formato de gota, grade ampla e para-choques esportivos na dianteira. Já a traseira conta com uma ampla lanterna com nova assinatura visual em quatro barras. Por dentro, assim como o novo Q5 2025, traz duas amplas telas, sendo uma de painel de instrumentos e outra de multimídia, além de ter outra multimídia apenas para o passageiro dianteiro e sistema de som Bang&Olufsen Premium 3D.

Marcos Camargo Jr. 30.10.2024 Marcos Camargo Jr. 30.10.2024

O Audi Q6 e-tron vem equipado com motorização de 387 cv e 535 Nm de torque, que permite fazer de zero a 100 km/h em apenas 5,9 segundos e atingir a velocidade máxima de 210 km/h limitada eletronicamente. A tração é integral quattro e as baterias são de íon-lítio de 100 kWh, possibilitando rodar até 411 km com bateria carregada no ciclo Inmetro. Ademais, por ter uma arquitetura de 800 volts também permite um carregamento em tomadas de até 270 kW permitindo recarga em 21 minutos nesse modo.

‌



Marcos Camargo Jr. 30.10.2024 Marcos Camargo Jr. 30.10.2024

Há novidades como amortecedores adaptativos, carregador de celular de 15 volts, quatro modos de regeneração de baterias incluindo pelo volante, pedal e botões no console central, iluminação interna personalizável entre outras novidades de um carro de nova geração.

Marcos Camargo Jr. 30.10.2024 Marcos Camargo Jr. 30.10.2024

O novo Q6 e-tron vem equipado com ar-condicionado de três zonas, head-up display, rodas de 21 polegadas, volante em couro, bancos elétricos com memória, entre outros equipamentos. O modelo da Audi chega para brigar com o BMW iX1 e o novo Kia EV5.

‌



Audi Q6 E-Tron - Preços

Perfomance: R$ 529,9 mil (preço normal R$ 559,9 mil)

Performance Black: R$ 569,9 mil (preço normal R$ 599,9 mil)

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.