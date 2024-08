Blazer EV quer brigar com SUVs premium da Porsche e BMW: será? Diante de Porsche Macan e BMW iX3 qual será o melhor SUV elétrico? Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 01/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 01/08/2024 - 02h00 ) ‌



Blazer EV RS chega ao país com tração traseira e 347cv mas GM não divulga preço

O lançamento do Chevrolet Blazer no Brasil com pretensão de conquistar clientes do segmento premium. Sendo um SUV médio com motor elétrico de 347cv e autonomia de 481km, o destaque fica por conta da conectividade. Mas a ideia da GM é brigar pelo segmento de SUVs premium elétricos. Mas será que o novo Blazer EV tem credenciais para isso?

O Blazer EV tem 4,88m de comprimento, 1,98m de largura e 1,65m de altura. O Blazer EV estreia com motor elétrico com 347cv e 44,9 kgfm de torque com tração traseira e bateria de 102kw para autonomia de 481km. As rodas aro 21 e o 0-100km/h é feito em 5,8s e a máxima é de 190km/h. A Multimídia tem 17,7kwh com conexão sem fio, sistema OTA de atualização e assistência à condução.

Já a BMW tem na mesma linha de produto o iX3 com o mesmo porte, porém menor: 4,73m de comprimento, 1,89m de largura e 1,67m de altura. No iX3 o motor elétrico rende 286cv e tem autonomia de 381km com seus 80kwh de bateria. A recarga pode ser feita em 11kw ou sistema de carga rápida de 150kw. A Multimídia tem 12,3″ com sistema Apple CarPlay e Android Auto e espelhamento sem fio.

BMW vendeu 37.939 unidades do iX3 no ano passado em todo o mundo

O Porsche Macan ainda não estreou no Brasil mas tem 4,78m de comprimento, 1,93m de largura e 1,62m de altura. O Macan tem como destaque 360cv e rodas aro 20, 0-100km/h em 5,7s e tem velocidade máxima de 220km/h. A autonomia é de 443km com 100kwh de baterias com recarga de 11kw no modo residencial ou 270kw de entrada máxima de carga.

Marca alemã mostrou o iX3 M Sport

A multimídia terá 12,6 polegadas com espelhamento sem fio e sistema integral de assistência à condução. O detalhe é que o Porsche Macan ainda não foi lançado mas certamente será lançado aqui no Brasil.

Porsche aumenta produção do Macan elétrico e lança duas novas versões Porsche/Divulgação

Conclusão: a GM tem pretensões de alcançar o segmento premium e de fato o Blazer EV tem atributos de desempenho, autonomia e tecnologia. Olhando os rivais o Blazer só perderia para o Porsche Macan em desempenho mas é mais avantajado, com autonomia de destaque mas o preço é que vai determinar o sucesso do carro quando efetivamente for divulgado.