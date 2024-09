BYD vai investir mais na marca de luxo Denza Divisão de luxo quer espaço de marcas como Lexus, BMW, Mercedes e Porsche Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 12/09/2024 - 15h00 (Atualizado em 12/09/2024 - 15h15 ) ‌



A BYD tem diversas marcas atuando em segmentos estratégicos. Além da Feng Chang Bao de SUVs grandes, um dos destaques da marca é a Denza que vai ganhando força na China, mas o foco são os mercados internacionais.

Um dos seus modelos mais esperados é o Z9 GT que está programada para um lançamento global em 20 de setembro. O modelo de luxo, disponível nas versões híbrida plug-in (PHEV) e totalmente elétrica (BEV), já está em pré-venda na China, com preços entre 339.800 e 419.800 yuans (aproximadamente 47.750 a 59.000 dólares, cerca de R$ 262 mil a R$ 324 mil em conversão direta).

Sob a marca BYD, o Denza Z9 GT apresenta opções de motorização avançadas e um design único voltado para compradores que buscam desempenho e esportividade. Agora fica mais fácil entender. E a BYD está investindo muito dinheiro para ampliar a produção da Denza e introduzir seus produtos em outros países.

Desenhado por Wolfgang Egger, o Z9 GT se destaca pelo perfil esportivo. O carro tem uma grade frontal distinta e uma barra de luz traseira de largura total. Suas dimensões são 5.180 mm de comprimento, 1.990 mm de largura e 3.125 mm de distância entre eixos, portanto um carro de grande porte, aliás seu tamanho é similar ao do Porsche Panamera. O modelo PHEV é ligeiramente mais longo, com 5.195 mm, devido aos para-choques mais pronunciados apenas para identificá-lo como híbrido e diferenciá-lo do elétrico.

As pré-vendas do Z9 GT, disponíveis em cinco versões, já estão acontecendo na China, com entregas previstas para o final de setembro. O veículo também entrará no mercado europeu, onde deverá competir com modelos de alto padrão. E a Denza ainda tem a van D9 que usa conjunto híbrido de até 405cv e 70kgfm de torque em diversas configurações e também o SUV N7 com autonomia de 570km e neste caso é somente elétrico. A apresentação do SUV está marcada para o final do ano na China.