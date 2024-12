Carro elétrico barato da GM na China estreia por R$ 42 mil Subcompacto agora tem quatro portas e roda até 200km com uma carga na bateria Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 05/12/2024 - 11h00 (Atualizado em 05/12/2024 - 11h00 ) twitter

O mercado de elétricos supercompactos na China vem crescendo de forma exponencial, mas o público já demanda um nível elevado e equipamentos e espaço com preço baixo nas concessionárias. Para atender essa demanda está nas lojas a partir dessa semana o Wuling Hongguang Mini EV, quarta geração do compacto elétrico que custa US$ 6,9 mil, cerca de R$ 42 mil em conversão direta.

Diferente do Wuling Hongguang Mini EV anterior de apenas duas portas, agora ele está disponível em configuração mais longa e com quatro portas.

Feito sobre a base Tianyu S platform, o Wuling Hongguang Mini EV mantém seu desenho oval e ao mesmo tempo atual. Tem só 2,56m de comprimento, 1,56m de largura e 1,57m de altura com entre eixos de 2,19m. Ele é 19cm mais longo que a versão anterior que seguirá sendo oferecida.

O motor tem 40cv e a bateria oferece só 16,2kwh combinando lítio ferro fosfato e oferece 205km de autonomia nos ciclos de teste na China. No entanto, é bem suficiente para deslocamentos urbanos e há versões com 120, 170 e 215km conforme a versão.

Apesar do custo baixo, o Wuling Hongguang Mini EV que é parte da SAIC, empresa que tem como acionista a General Motors, oferece itens como direção elétrica, ar condicionado, painel digital e multimídia.

