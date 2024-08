Citroën Basalt é lançado na Índia e tem até câmbio manual: veja fotos SUV cupê chega em quatro versões no mercado indiano Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 13/08/2024 - 20h21 (Atualizado em 13/08/2024 - 20h21 ) ‌



A Citroën lançou o Basalt na Índia, um modelo que será oferecido em quatro configurações: You, Plus, Turbo Plus e Turbo Max. Os preços partem das 799.990 rúpias (aproximadamente R$ 52.300 em conversão direta), o SUV cupê já está de “malas prontas” para o Brasil onde deve chegar no máximo em mais dois meses.

O Citroën Basalt vem equipado com controle de estabilidade, seis airbags, Isofix, sensores de estacionamento traseiro, rodas de liga leve de 16 polegadas, faróis de LED e câmera de ré. No interior, o modelo oferece um painel de instrumentos de 7 polegadas e um sistema multimídia de 10,2 polegadas com conectividade para Android Auto e Apple CarPlay, além de ar-condicionado automático e apoio de braços centrais.

O Citroën Basalt mede 4,35m de comprimento, 1,76m de largura, 1,59 metro de altura e tem um entre-eixos de 2,65 metros, proporcionando um espaço interno confortável e um porta-malas de 470 litros.

Na Índia, o Citroën Basalt é oferecido com duas opções de motorização. A primeira é um motor 1.2 litro de três cilindros PureTech, que entrega até 82 cv e 11,7 kgfm de torque. A segunda é uma versão turbinada desse motor, que oferece até 110 cv e 20,9 kgfm de torque. As transmissões disponíveis incluem uma manual de cinco ou seis marchas e uma opção automática de seis velocidades.

No Brasil

Quando chegar ao Brasil, o Citroën Basalt será equipado unicamente com o motor T200 1.0 litro turbo, capaz de gerar até 130 cv, o mesmo propulsor utilizado no Peugeot 2008, no C3 Aircross, e que também equipará futuramente o C3 hatchback.

A CITROËN REVELA O NOME DO SEU NOVO SUV COUPÉ: o Basalt e terá proposta similar a do Fiat Fastback. VEJA O VÍDEO!