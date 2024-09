Com novo Seal 06GT, BYD quer resgatar hatches médios Hatch médio usa a mesma base do Seal sedã e tem dois motores elétricos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 02/09/2024 - 13h00 (Atualizado em 02/09/2024 - 13h00 ) ‌



Depois que a BYD anunciou o lançamento do Seal 06 GT pela internet, foi a vez de apresentar ao vivo o novo carro da marca na China. Com preços entre 150.000 a 200.000 yuan, equivalente a R$ 111.680 a R$ 149.570 (21.150 a 28.200 USD), o carro elétrico resgata a essência de modelos médios que perderam quase todo o seu espaço nos últimos anos.

O Seal 06GT é feito sobre a plataforma e-Platform 3.0 Evo da BYD, com dimensões de 4,63 metros de comprimento, 1,88 metro de largura, 1,49 metro de altura e distância entre-eixos de 2820 mm. O hatchback apresenta um capô esculpido, uma grade inferior dinâmica com radar integrado e um design lateral que reforça seu caráter esportivo. A traseira é marcada por lanternas traseiras de largura total e um difusor como uma evolução do Dolphin com seu desenho entrelaçado.

O foco do carro é a internacionalização, pois estará disponível em 2025 em outros mercados da Ásia, Europa e América Latina.

Por dentro, o BYD Seal 06GT conta com uma cabine tecnológica, disponível em branco shell ou azul crepúsculo. Como outros modelos da marca chinesa, há amplas telas flutuantes, que neste caso é 15,6 polegadas para central multimídia, além do painel de instrumentos LCD de 10,25 polegadas e um display head-up de 12 polegadas. O veículo também oferece carregamento sem fio e um sistema DiLink 100 com controle de voz e gerenciamento de veículos em 3D.

Motores do Seal 06 GT

Na China, a BYD irá vender o Seal 06GT nas versões de motor único e duplo. Com um motor terá opções de 217 cv e 310 Nm ou 224 cv e 330 Nm. Já na configuração com dois motores terá potência de 420 cv, o que segundo a marca, permite uma aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 4,9 segundos. Por sua vez, as opções de bateria são de 59,52 kWh ou 72,96 kWh, com autonomias de 505 km, 605 km e 550 km segundo os padrões CLTC da China.

A BYD vem acelerando sua competitividade nos mercados onde atua. O Seal 06 usa a mesma base do Seal que temos aqui porém com perfil mais esportivo. Resta saber se a marca pretende lançá-lo efetivamente no nosso mercado.