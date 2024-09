Volkswagen apresenta o novo Taos 2025: veja o que muda SUV médio ganha renovação no design, fica mais potente e ganha câmbio automático tradicional Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 12/09/2024 - 10h49 (Atualizado em 12/09/2024 - 11h07 ) ‌



Volkswagen/Divulgação Volkswagen/Divulgação

O Volkswagen Taos 2025 acaba de ser apresentado nos Estados Unidos. Diferentemente das especulações sobre a estreia do mesmo visual usado na China, o renovado SUV traz uma nova linguagem de design, motor 1.5 revisado e novo câmbio. Embora seja uma dúvida se ele vai estrear no Brasil, aqui está uma evolução clara de design e de proposta.

Volkswagen/Divulgação Volkswagen/Divulgação

Nos Estados Unidos, o Taos é o menor SUV da Volkswagen à venda. Produzido em Puebla, no México, ele estreia uma nova linguagem de design. Há novos faróis, a grade interligada por LEDs é uma moldura inferior na cor cinza que muda o aspecto do carro.

Volkswagen/Divulgação Volkswagen/Divulgação

Na traseira há novas lanternas, porém com o mesmo design do modelo anterior com desenho único.

Volkswagen/Divulgação Volkswagen/Divulgação

Por dentro ele repete o padrão que já vimos na reestilização do Jetta e que se parece muito com o dos modelos europeus da Volkswagen. Há um painel digital redesenhado, nova multimídia e tabelier do painel bem como as saídas do ar revisadas.

‌



Volkswagen/Divulgação Volkswagen/Divulgação

Na motorização o conhecido 1.5 TSI EVO recebeu mais atualizações e agora rende 176cv, 14cv a mais que a versão atual combinada agora com câmbio automático com conversão de torque e não mais com câmbio de dupla embreagem DSG. A tração é do tipo integral e não há eletrificação nesse conjunto.

Volkswagen/Divulgação Volkswagen/Divulgação

A Volkswagen ainda não detalhou tudo sobre versões e preços do Taos 2025 que deve chegar primeiro ao México e Estados Unidos. Ainda é cedo para dizer se a versão atualizada teria chances por aqui. A Volkswagen Argentina teve seu investimento desbloqueado recentemente e pode produzir o Taos reestilizado, mas isso é mera especulação. Ficamos por aqui à espera de um modelo turbo híbrido baseado no 1.5 EVO que pode chegar bem como a reestilização do carro.