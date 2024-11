Fiat Mobi alcança 600.000 unidades produzidas Entre os modelos de entrada o Mobi tem 47,7% de participação Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 21/11/2024 - 11h00 (Atualizado em 21/11/2024 - 11h00 ) twitter

O Fiat Mobi alcançou nesta semana 600 mil unidades produzidas no Brasil. Ainda entre os mais vendidos do nosso mercado o Mobi já emplacou mais de meio milhão de unidades no país e outras 100 mil unidades foram exportadas.

“O nosso Fiat Mobi é sucesso por onde passa. Em seus oito anos de vida, ele já conquistou o coração de mais de 500 mil clientes. Pelo seu design moderno, com traços fortes e personalidade incomum no segmento, ele não passa despercebido, colecionando prêmios ao longo dos últimos anos e a preferência dos brasileiros, com a possibilidade de exportação para outros 12 países na região”, afirma Alexandre Aquino, vice-presidente da Marca Fiat para a América do Sul.

Fiat Mobi 2025 mantém motor Fire e mesmos itens de série

Entre os modelos de entrada o Mobi tem 47,7% de participação. Fabricado no Polo Automotivo Stellantis de Betim (MG), o Mobi é um dos modelos mais baratos do país e concorre com veículos como Citroën C3 e Renault Kwid.

