Teste: Citröen C3 You chega para ser o hatch mais rápido do mercado Com motor T200 e peso leve, C3 ganha velocidade mas mantem pontos negativos Autos Carros|Marcos Camargo Jr 26/08/2024 - 10h00 (Atualizado em 26/08/2024 - 10h44 )



Fotos: Citroën/Divulgação

A Citroën ampliou sua linha de compactos com o lançamento do C3 You, uma nova versão equipada com motor turbo T200, já disponível por R$ 95.990. E após a apresentação do carro, testamos a novidade que troca as opções com motor 1.6 aspirado pelo 1.0 turbo.

Fotos: Citroën/Divulgação

Com este lançamento, a intenção é claramente desafiar concorrentes como Chevrolet Onix Turbo, Volkswagen Polo 200TSI, Peugeot 208 e Hyundai HB20 TGDI. Ainda que seja um carro mais simples no quesito montagem, o C3 You quer ter o mérito de ser o compacto mais rápido do país.

Fotos: Citroën/Divulgação

O motor T200, um 1.0 turbo flex que gera 130 cv e 20 kgfm de torque, está acoplado a um câmbio automático CVT que simula sete marchas. Com uma relação peso-potência favorável de 8,6 kg/cv, o C3 You oferece um desempenho ágil, com aceleração de 0 a 100 km/h em 8,4 segundos e uma velocidade máxima de 194 km/h. O consumo informado pelo Inmetro é de até 12,8 km/l na estrada com gasolina, oferecendo uma autonomia superior a 600 km.

Fotos: Citroën/Divulgação

Além da motorização, o C3 You recebeu aprimoramentos na suspensão, freios e direção, adequando-se às demandas de um motor mais potente. No quesito design, o modelo mantém a identidade visual das outras versões, mas incorpora detalhes exclusivos como teto em cor contrastante e rodas de liga leve de 15 polegadas na cor preta.

Fotos: Citroën/Divulgação

Em termos de equipamento, o C3 You é bem equipado, com itens como central multimídia de 10 polegadas, seis alto-falantes, câmera de ré, e conectividade sem fio para Apple CarPlay e Android Auto.

Fotos: Citroën/Divulgação

Teste real

Avaliamos o Citroën C3 You partindo de Lagoa Santa, ao norte de Belo Horizonte, rumo à Serra do Cipó. A leveza do carro com motor mais potente é sentida logo nos primeiros minutos, com boas retomadas e mais silêncio para amenizar a típica vibração e ruído dos motores três cilindros. O C3 You é rápido e mesmo com câmbio CVT que não prioriza a rapidez, deixa o motor turno evoluir na estrada.

Fotos: Citroën/Divulgação

Saímos de uma rodovia vicinal rumo a um trecho de terra bem longo. O Citroën C3 também se mostra resistente aos buracos e valetas graças à boa altura do solo, o que já era mérito do carro nas demais versões.

Fotos: Citroën/Divulgação

Apesar disso, o longo curso de suspensão traz algumas imprecisões em valetas, o que merece atenção. Projetos de baixo custo tem seus limites…

Fotos: Citroën/Divulgação

Mas para sair de um pequeno atoleiro, para controlar o carro em curvas com areia e cascalho, o controle de tração e estabilidade ajudam muito. Por dentro, o carro tem a mesma percepção de qualidade, com montagem simples, profusão de plásticos e tendência a gerar ruídos no tampão traseiro. Mas o C3 You traz o essencial como multimídia, ar condicionado, direção elétrica (recalibrada, mas ainda leve demais) e bancos que mesclam tecido e couro.

Fotos: Citroën/Divulgação

Durante o teste na Serra do Cipó, as virtudes do motor turbo se mostram presentes com fôlego extra para subidas. Esse é o mérito dos motores turbo quando combinados com carros leves. O C3 You reforça a gama do carro compacto da Citroën e deve ter bom espaço no portfólio da marca.

Fotos: Citroën/Divulgação

Em resumo, os itens de série do C3 You são os seguintes:

Motor Turbo 200 flex de 125/130cv e 20kgfm

Câmbio automático CVT que simula sete marchas, com trocas sequenciais e três modos de condução

Citroën Connect Touchscreen de 10″ com Android Auto e Apple Carplay sem fio com comandos no volante

Controle de tração e estabilidade com assistente de partida em rampa

Três entradas USB

Chave canivete

Luzes de condução diurna (DRL) com leds

Seis alto-falantes

Ar-condicionado

Direção elétrica

Câmera de ré

Monitoramento de pressão dos pneus

Indicador de troca de marcha

Banco do motorista com regulagem de altura

Retrovisores elétricos

Vidros dianteiros e traseiros elétricos com função one touch

Rodas de 15″ de liga leve escurecidas com pneus 195/65

Travas elétricas com acionamento por telecomando da chave

Alarme

Bocal do combustível com destravamento elétrico

Barras longitudinais no teto