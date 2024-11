GM divulga primeiras fotos do novo Equinox 1.5 turbo Motor 1.5 tem 177cv na nova geração que chega nos próximos dias Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 29/11/2024 - 17h50 (Atualizado em 29/11/2024 - 17h50 ) twitter

Depois de confirmar a chegada da nova geração do Equinox, a Chevrolet divulgou as primeiras imagens oficiais do SUV médio que chega nos próximos dias. Além de confirmar alguns conteúdos do novo Equinox 2025 a GM também revelou a motorização e a oferta de tração integral associada ao motor 1.5 turbo a gasolina.

A Activ, nomenclatura já conhecida na gama Chevrolet é voltada ao consumidor aventureiro, enquanto a RS foca na esportividade urbana segundo a marca. As duas trazem tração (AWD) integral de série.

O motor 1.5 turbo é o mesmo já conhecido na família Equinox atual mas na nova geração está cinco cavalos mais potente, chegando aos 177 cv, e agora a transmissão é de oito marchas associada à tração integral.

“O Novo Equinox Turbo foi projetado para atender às necessidades de famílias que valorizam status, prazer ao dirigir e que gostam de viajar de carro com a máxima praticidade”, diz Paula Saiani, diretora de Marketing de Produto da GM América do Sul.

A GM disse ter atendido 30% do segmento de SUVs médios eletrificados com o recém lançado Equinox EV e agora lança a versão a combustão e tem na manga a opção de trazer no futuro a versão híbrida plugin cuja produção também é concentrada no México.

O novo Equinx 2025 tem 4.667 mm de comprimento, 1.902 mm de largura e 1.713 mm de altura e o porta malas tem 469 litros até o nível dos vidros e conta com um “subsolo”, perfeito em um segundo nível.

