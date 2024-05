GM retoma produção do Onix em Gravataí após enchentes Onix é um dos veículos mais vendidos do país e te produção interrompida por três semanas

Alto contraste

A+

A-

A General Motors está retomando aos poucos a produção da linha Onix e Onix Plus em Gravataí, cidade da grande Porto Alegre/RS. Informações do sindicato local dão conta que a produção foi retomada de forma gradativa com um grupo de 1.000 funcionários em turno único.

Linha de produção da Chevrolet: chips e equipamentos usados no Onix são importados Linha de produção da Chevrolet: chips e equipamentos usados no Onix são importados

O Rio Grande do Sul foi duramente afetado pelas enchentes após fortes chuvas, o que abalou a produção de peças, acessórios e veículos no estado. Cerca de 5% da produção nacional de veículos fica concentrada no Sul e estudos apontam que 12.0000 veículos já deixaram de ser produzidos.

Unidade de Gravataí/RS onde o Onix é produzido: funcionários em férias por falta de insumos para produção Unidade de Gravataí/RS onde o Onix é produzido: funcionários em férias por falta de insumos para produção

O cronograma de retomada da produção deve ser concluído no final da próxima semana em Gravataí até a retomada completa. O Onix é um dos veículos mais vendidos do mercado e deve perder posições com a paralização que se estendeu por cerca de três semanas.

VEJA AS CONSEQUÊNCIAS DAS ENCHENTES NA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA NO RS

Publicidade

A Chevrolet retomou no último mês a produção nacional do Onix A Chevrolet retomou no último mês a produção nacional do Onix

O R7-Autos Carros havia apurado que a fábrica de Gravataí não foi atingida pela água porém a quebra da cadeia produtiva inviabilizou a produção dos veículos. Estradas e portos ainda estão parcialmente fechados o que prejudica toda a indústria. Lojas e concessionárias em boa parte ainda não foram reativados especialmente em Porto Alegre onde está a maior parte do mercado consumidor.









Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.