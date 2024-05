Enchentes afetam produção de peças e de veículos no RS Chuvas prejudicam fornecimento e produção de veículos no estado e afetam todo o país

A cauda longa de prejuízo causados pelas enchentes no Rio Grande do Sul deverá prejudicar toda a economia gaúcha. Vários segmentos, indo além do agronegócio, já estão seriamente prejudicados seja pelas águas que invadiram indústrias e galpões com o depósito de produtos ou pelo desabastecimento causado pelo colapso em vias alagadas, a inoperância dos portos e dos aeroportos. O Rio Grande do Sul é especialmente relevante na produção e distribuição de autopeças e a crise já tem consequências para todo o setor automotivo.

O R7-Autos Carros conversou com empresas ligadas ao setor automotivo. A GM é só um exemplo. A produção do Onix e Onix Plus foi prejudicada a ponto de interromper a linha que agora já foi retomada. No entanto, pela falta de peças, o ritmo de produção é mais lento tanto que a marca já foi obrigada a reduzir as vendas de veículos nas concessionárias. “A General Motors informa que retoma gradualmente suas operações na fábrica de Gravataí (RS) no dia 20 de maio, em um turno. A empresa continua monitorando as condições e adequando a produção do complexo industrial alinhada também ao restabelecimento de fornecedores. Para a GM, neste momento, a prioridade é a segurança dos empregados, assim como as ações solidárias de apoio à comunidade e ao Estado do Rio Grande do Sul”.

No Vale dos Sinos, a produção de acessórios e itens eletrônicos como alarmes está seriamente prejudicada. Uma fonte disse ao R7 que boa parte dos importadores e fabricantes foi obrigada a suspender atividades. Uma das fabricantes de acessórios para picapes que não foi afetada embora tenha sede no RS, a Keko, está destinando doações para famílias afetadas pelas chuvas. Entre os fabricantes de peças o Grupo Randoncorp comunicou que somente a unidade Controil, da Frasle Mobility, segue com atividades suspensas desde o dia 3 de maio. Além disso, em nota a empresa informou que de forma preventiva, no período entre os dias 02 e 06 de maio, parte das operações teve a suspensão temporária das atividades fabris.

Montadoras como a Toyota tiveram o Centro de Distribuição na cidade de Guaíba, no litoral, afetado pela enchente. Por lá, chegam os modelos Hilux e SW4 produzidos em Zárate, na Argentina. Os veículos foram direcionados ao Porto de Vitória no Espírito Santo.

A Volkswagen afirmou ter fornecedores de peças baseados no Rio Grande do Sul que abastecem as fábricas em São Bernardo do Campo, São Carlos e Taubaté em Sao Paulo e São José dos Pinhais no Paraná o que prejudicou a produção de todos os seus veículos. Isso obrigou a VW a decretar férias coletivas pelo desabastecimento de peças.

A Fiat também interrompeu a produção do Cronos na Argentina uma vez que o veículo era transportado por caminhões cegonha que passavam pelo leste do Rio Grande do Sul cujas estradas foram prejudicadas pela chuva.





