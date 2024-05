GM amplia suspensão da fábrica do Onix no RS e concentra ajuda às vítimas Onix e Onix Plus teriam produção retomada hoje, mas enchentes destruíram cadeias de suprimentos

A GM ampliou a suspensão da fábrica de Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre, para mais alguns dias. A fábrica produz a linha Onix e Onix Plus e não foi afetada, bem como as indústrias ao redor da região. No entanto, a cadeia produtiva está seriamente prejudicada, o que inviabiliza a produção de veículos na unidade.

A princípio, a fábrica já havia suspendido a produção na semana passada da linha Onix e marcou a retomada para o dia 06 de maio. Agora, a suspensão deve se estender por mais tempo, prejudicando a produção.

“Em razão das fortes chuvas que atingem o Estado do Rio Grande do Sul, a General Motors concedeu days off nos dias 8, 9 e 10 de maio na fábrica de Gravataí como medida para priorizar a segurança dos seus empregados. A fábrica já estava com parada programada nos dias 6 e 7 de maio, o que minimizou os impactos. A empresa também tem trabalhado em conjunto com o Instituto GM e voluntários para apoiar empregados atingidos e a comunidade com doações em dinheiro, alimentos e roupas, além do empréstimo de veículos para operações de resgate”, disse a GM em nota ao R7-Autos Carros

Agora, a GM irá concentrar esforços para dar suporte aos funcionários afetados pelas enchentes e que moram na região.

“A General Motors sempre esteve presente nas comunidades onde atua, especialmente em situações de crise. Junto com voluntários, tem atuado diretamente no atendimento a população atingida para minimizar os impactos da cheia histórica”. A GM já disponibilizou a frota para os serviços de resgate e irá centrar os esforços do Instituto GM para ajudar as vítimas.

A mudança de estratégia deverá se refletir na queda das vendas do Onix e Onix Plus nos próximos meses. Em abril, os dois modelos somaram 16.136 unidades, sendo 9.087 unidades da versão hatch (Onix) e 7.049 unidades da versão sedã (Onix Plus).

