HB20 2025: o mais vendido do país é melhor que seus rivais? Comparamos

O Hyundai HB20 alcançou o posto de liderança entre os automóveis vendidos no Brasil em junho. Ainda que a Fiat seja a marca líder, o HB20 foi o carro mais vendido com 9.760 unidades emplacadas lembrando que a Hyundai não tem venda expressiva no atacado, ou seja para frotistas, e sim no varejo. O Polo foi o segundo colocado com 9.683 unidades chegando bem perto do rival e somando as versões do Polo Track com o Polo e o terceiro foi o Chevrolet Onix com 8.852 unidades, um pouco atrás. Mas na corrida do desempenho o Hyundai HB20 é mais rápido que seus rivais para merecer o posto?

Considerando as versões mais equipadas do HB20 preparamos um comparativo com seus rivais considerando dados de desempenho e itens de série para descobrir. O Hyundai HB20 tem 10 versões na linha 2025. Essa semana avaliamos a Patinum safety que é a mais completa e equipada da gama e que custa R$ 119.390.

O HB20 turbinado usa o propulsor três cilindros 1.0 TGDI, que entrega até 120 cv com até 17,5 kgfm de torque, fazendo de zero a 100 km/h em 9,3 segundos, chegando aos 192 km/h de máxima. Não é a maior potência do segmento mas tem uma boa relação peso potência de 8,8kg/cv nem mesmo é o mais rápido mas entrega boa eficiência de combustível fazendo 9,4 a 10,6km/l com etanol e 13,4 a 14,5km/l com gasolina.

Não é o mais potente do segmento e quem quer desempenho pode optar pelo Peugeot 208. O hatch usa o motor T200 da Fiat/Stellantis que tem 125/130cv e 20,4kgfm de torque combinado com câmbio automático e custa R$ 116.490 na versão mais equipada chamada Griffe. O 208 chega a 206km/h e acelera de 0-100km/h mais rápido: 9s. Seu consumo não chega a ser o melhor da categoria: 8,8 a 10km/l com etanol e 12,5 a 14km/l com gasolina.

Outra opção interessante do segmento é o Chevrolet Onix que na versão Premier custa R$ 117.480. Mesmo com quatro anos de vida ele é bem competitivo pelo conjunto mecânico considerado confiável e uma rede de 600 concessionários pelo país. O Onix usa o motor CSS Prime 1.0 turbo Ecotec de 116cv e 16,8kgfm de torque e alcança 187km/h de máxima e acelera de 0-100km/h em 10.1s. Seu ponto alto é a economia de combustível pois faz 8,3 a 10,4km/l com etanol e 11,6 a 14,9km/l com gasolina sendo um dos melhores do comparativo se não fosse o concorrente seguinte.

O Volkswagen Polo é o último da nossa lista e também merece a consideração com uma ressalva: seria o campeão do comparativo de hatches até 2022 pois tinha motor 1.0 TSI de 128cv mas desde então seu motor foi “amansado” para render 109/116cv e até 16,8kgfm de torque. A versão Highline que é a mais equipada custa R$ 118,9 mil sendo o mais caro do comparativo.

Com esse conjunto faz o 0-100km/h em 10,1s e chega a 195km/h. O consumo também é seu ponto alto sendo o campeão do comparativo. Com etanol faz de 9,5 a 11,3km/l e com gasolina faz de 13,7 a 16,1km/l sendo 20% mais econômico que o Onix.

Liderança depende de vários fatores e não apenas da qualidade do produto em si. Fatores como a velocidade de produção, disponibilidade de peças e rede de concessionários contam muito. Mas o consumidor pode e deve se informar a respeito do carro que pretende adquirir para fazer sua melhor escolha.

Assim, o Hyundai HB20 se destaca pelo conjunto mecânico confiável, pelo fato de ser o único do comparativo com 5 anos de garantia e ter um equilíbrio entre custo e benefício. O Polo é a melhor escolha para quem quer economia de combustível e o Peugeot 208 para quem deseja desempenho de um hatch compacto ou o Onix pela manutenção mais fácil em sua ampla rede de concessionários.





