Último Volkswagen Polo é produzido na Europa e passa a ser importado da África: entenda Fábrica em Navarra na Espanha irá produzir só Taigo e T-Cross e Polo virá da África do Sul

A Volkswagen já havia confirmado e agora coloca em prática o seu plano. O Polo que era produzido em Navarra, na Espanha, desde 1984 e agora deixa a linha de produção no Velho Continente após 8,4 milhões de unidades produzidas. As próximas unidades virão importadas da África do Sul.

O Polo de “despedida” foi a versão Life de entrada com motor 1.0 TSI de 95cv com câmbio manual de cinco marchas na cor azul. A fábrica espanhola fará apenas o Taigo e o T-Cross.

O Volkswagen Polo será substituído em um futuro próximo pelo ID.2 que só deve ser mostrado no próximo ano usando uma base compacta de um carro elétrico ao preço acessível ao menos para o público europeu.

Agora o Polo passa a ser montado na fábrica de Kariega, na África do Sul que já está produzindo o Polo que irá abastecer os países da Europa em uma curva descendente até que o ID.2 seja lançado e se estabeleça como produto de base.

NOVO VOLKSWAGEN POLO ROBUST: vale os R$ 89 mil? O que ele traz por esse preço? Veja o vídeo!





