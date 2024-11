Honda celebra 30 milhões de motos produzidas em Manaus Evento contou com a presença do CEO Global da Honda, Toshihiro Mibe Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 30/10/2024 - 08h00 (Atualizado em 30/10/2024 - 09h53 ) twitter

Honda/Divulgação

A Moto Honda da Amazônia é líder de mercado há décadas e acaba de alcançar a produção de 30 milhões de motocicletas no Brasil. A moto que simboliza essa marca é também o veículo mais vendido do país: a CG 160 Titan, versão topo de linha do primeiro modelo produzido pela empresa por aqui.

Honda/Divulgação

A Honda celebrou o feito com a presença de Toshihiro Mibe, presidente e CEO da Honda Motor Co. Ltd., que visita o Brasil pela primeira vez, e Arata Ichinose, presidente da Moto Honda da Amazônia e Honda América do Sul. A fábrica de Honda foi inaugurada em Manaus há 48 anos, enquanto a marca atua por aqui desde 1971.

Honda/Divulgação

“Alcançar a marca de 30 milhões de motocicletas produzidas no Brasil é motivo de muito orgulho para a operação brasileira. Celebramos a conexão da marca com os brasileiros ao longo dos mais de 50 anos em que estamos no país, e tudo isso é possível graças à dedicação dos nossos colaboradores, a parceria da rede de concessionárias e fornecedores e, claro, dos nossos clientes, que escolhem a Honda para fazer parte de suas vidas. A cada motocicleta produzida aqui em Manaus, reafirmamos nosso compromisso com o desenvolvimento da região e com a mobilidade no país, oferecendo qualidade, inovação e segurança em cada modelo que sai da nossa linha de montagem”, afirma Arata Ichinose.

Honda/Divulgação

Diariamente, saem da linha de produção de Manaus cerca de 5.700 unidades e são produzidos 18 modelos de motocicletas, de 110 a 1000 cilindradas. Além da produção nacional, a empresa também comercializa modelos importados e oferece o maior line up de motocicletas do Brasil, com produtos que atendem aos mais variados perfis de clientes e são soluções de mobilidade para deslocamentos do dia a dia, trabalho e lazer.

