Alto contraste

A+

A-

Shineray lança scooter com visual inspirado na Honda ADV

A Shineray tem planos de expansão da sua atuação no Brasil. Além de motos de baixa cilindrada que fazem sucesso especialmente no Nordeste mas também no Sul e Sudeste a marca iniciou as vendas da Urban 150 EFI.

Shineray lança scooter com visual inspirado na Honda ADV

Trata-se de uma scooter com perfil aventureiro e visual claramente inspirado na Honda ADV de mesma cilindrada. Trata-se de um 149cm3 capaz de gerar 12,9cv e 1,3kgfm de torque combinado com câmbio CVT automático.

Shineray lança scooter com visual inspirado na Honda ADV

Diferente das motonetas da Shineray que disputam espaço por preço a marca aposta em um pacote mais completo para a Urban 150 EFI: freios a disco com ABS duplo, painel digital com espelhamento de celulares, faróis em LED, chave presencial e outro s itens de série. Por R$ 16.290, a Urban 150 será uma alternativa à Honda ADV de R$ 23.060 e também Yamaha NMax de R$ 20.990.





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.