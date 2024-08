Testamos o Lexus RX 450h+ 2024: SUV Híbrido Plug-in estreia em versão única no país SUV acelera de 0 a 100 km/h em 6,5 segundos mas custa caro Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 13/08/2024 - 10h00 (Atualizado em 13/08/2024 - 10h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Testamos o Lexus RX 450h+ 2024: SUV Híbrido Plug-in estreia em versão única no país

Durante o Festival Interlagos, tivemos a oportunidade de testar o novo Lexus RX 450h+ 2024, um SUV híbrido plug-in que chega ao Brasil como parte da estratégia de expansão da marca. Já analisamos aspectos de design e tecnologia, mas agora focamos em seu desempenho no famoso autódromo de Interlagos.

Testamos o Lexus RX 450h+ 2024: SUV Híbrido Plug-in estreia em versão única no país

Afinal o RX 450h+ é mais do que só um SUV: se trata de mais um produto da marca de luxo da Toyota que vem traçando uma estratégia para crescer mais rápido e até de forma independente dos Toyota por aqui.

Lexus RX 450h+ que faz 36,1 km/l chega ao Brasil; veja preço e equipamentos

Desempenho em Pista

O Lexus RX 450h+ combina um motor a combustão de 2,5 litros e quatro cilindros com dois motores elétricos, gerando uma potência total de 308 cv e 23,6 kgfm de torque. Essa configuração permite que o SUV acelere de 0 a 100 km/h em apenas 6,5 segundos, mostrando um desempenho consistente nas curvas e retomadas de velocidade durante nossos testes em Interlagos.

Lexus RX 450h+ que faz 36,1 km/l chega ao Brasil; veja preço e equipamentos

Suspensão e Conforto

A suspensão do RX 450h+ é firme, garantindo estabilidade em altas velocidades, uma característica importante ao enfrentar as curvas de Interlagos mas ao mesmo tempo com uma calibração suave para absorver ao máximo as imperfeições da pista. Embora a pista esteja em boas condições, a robustez do sistema de suspensão sugere que o veículo pode lidar com as imperfeições das ruas brasileiras, mantendo o conforto dos ocupantes. Mas isso é assunto para uma futura avaliação do Lexus RX 450h+.

Publicidade

Testamos o Lexus RX 450h+ 2024: SUV Híbrido Plug-in estreia em versão única no país

Interior Sofisticado

Esqueça tudo o que você conhece sobre a solidez e racionalidade dos carros da Toyota. O interior do Lexus RX 450h+ é espaçoso e bem equipado com boa dose de refinamento de construção. Os bancos traseiros acomodam confortavelmente três adultos e vêm com saídas de ar-condicionado e portas USB. A central multimídia de 14 polegadas é compatível com Android Auto e Apple CarPlay, e o sistema de som Mark Levinson, com 21 alto-falantes, oferece uma experiência sonora de alta qualidade.

Lexus RX 450h+ que faz 36,1 km/l chega ao Brasil; veja preço e equipamentos

Conforto e Segurança no Uso Diário

Embora o RX 450h+ mostre todo seu potencial em uma pista de corrida, ele foi projetado para oferecer conforto e segurança no dia a dia. Equipado com tecnologias de assistência ao condutor, como controle de faixa, alerta de ponto cego e controle de cruzeiro adaptativo, o SUV híbrido plug-in garante uma condução segura e confortável. Outros recursos incluem Isofix, câmera de 360 graus, sistema de estacionamento automático e freios ABS nas quatro rodas.

Publicidade

Lexus RX 450h+ que faz 36,1 km/l chega ao Brasil; veja preço e equipamentos

Consumo e Carregamento: Eficiência no Modo Híbrido e Elétrico

Nos testes em Interlagos, o consumo de combustível não foi avaliado, mas o Inmetro aponta que o RX 450h+ alcança 13,9 km/l na cidade e 12,4 km/l na estrada no modo híbrido. Usando apenas a bateria, o consumo é impressionante: 36,1 km/l na cidade e 30,2 km/l na estrada de consumo de eletricidade quando associado ao que seria o consumo com gasolina. O SUV vem com um carregador portátil e uma wallbox da WEG, que recarrega a bateria em 2h45min.

Lexus RX 450h+ que faz 36,1 km/l chega ao Brasil; veja preço e equipamentos

Concorrência e Preço

Com preço de R$ 609.990, o Lexus RX 450h+ posiciona-se acima do Audi Q5 híbrido, cujo valor inicial é de R$ 476.990 na versão TFSIe, e abaixo do BMW X5 híbrido plug-in, que custa R$ 751.950. Apesar do acabamento refinado e da motorização avançada, o Lexus ainda enfrenta o desafio de se diferenciar da Toyota em termos de percepção de marca, especialmente devido às semelhanças de design.

Publicidade

Lexus RX 450h

Para um carro de baixo volume e disponibilidade por aqui o Lexus 450h+ finalmente desembarca para provar que pode ser muito mais do que um Toyota RAV4. Resta saber qual o lugar dele nesse novo portfólio da marca e se haverá demanda para mais volume no ano que vem.

Lexus RX450 h+ é o Toyota de luxo HÍBRIDO QUE FAZ 36km/l. VEJA O VÍDEO!