Teste: Rampage se destaca pela economia em avaliação de 1.000 km na Argentina Expedição pelas estradas de Salta, Purmamarca, Três Morros e Cafayate celebrou um ano da picape no Brasil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 26/08/2024 - 20h10 (Atualizado em 26/08/2024 - 20h11 )



Fotos R7-Autos Carros Fotos R7-Autos Carros

Lançada no final de junho de 2023, a Rampage chegou ao mercado brasileiro como a opção de entrada da Ram, primeiro modelo de volume da marca no competitivo segmento de picapes médias. Fabricada em Pernambuco, o modelo já vendeu 11.375 unidades apenas neste ano, segundo a Fenabrave. O sucesso da Rampage pode ser atribuído ao seu tamanho, que é ideal para grandes centros urbanos e também ao motor 2.0 a gasolina de 272 cv e diesel de 170 cv, e ao bom nível de equipamentos oferecidos.

Fotos R7-Autos Carros Fotos R7-Autos Carros

E para comemorar o primeiro ano de lançamento, a Ram organizou a primeira Ram Expedition, uma viagem que percorreu as estradas de Salta, Purmamarca, Três Morros e Cafayate, na Argentina. Durante os mais de 1.000 km, a Rampage se destacou pela economia, potência e conforto ao volante.

Fotos R7-Autos Carros Fotos R7-Autos Carros

Primeiro Dia

A expedição começou na cidade de Salta, na província homônima de Salta, localizada no norte da Argentina, fazendo fronteira com Chile e Bolívia. Com paisagens exuberantes, pegamos a estrada logo cedo, ainda de madrugada, a bordo da versão Laramie 2.0, que é uma configuração abaixo da opção esportiva R/T. A diferença entre essas configurações está no acabamento e em alguns equipamentos; uma é esportiva, com detalhes mais arrojados, enquanto a outra possui acabamento tradicional com cromados, por exemplo.

Fotos R7-Autos Carros Fotos R7-Autos Carros

Nas curvas sinuosas da Ruta 52 entre Salta e Três Morros, foi possível notar que o motor 2.0 Hurricane tem fôlego suficiente para subir até 4.170 metros de altitude mantendo a performance. O propulsor entrega até 272 cv a 5.200 rpm e 40,8 kgfm de torque a 3.000 rpm, com potência de 7,04 kg por cavalo. Mas vale considerar que a gasolina argentina não tem etanol adicionado o que trará um bom rendimento ao fim das contas, melhor do que no combustível do Brasil com 27% de etanol.

Stellantis/Divulgação Stellantis/Divulgação

Assim, foi tecnicamente fácil atingir essa altura sem dificuldade, inclusive para ultrapassagens, sem necessidade de pressionar excessivamente o pedal do acelerador. A transmissão ZF 9HP de nove velocidades automática trabalhou bem com esse conjunto motriz, sem engasgos ou delays nas retomadas, o que confere ainda mais segurança ao motorista. Outro ponto positivo é o conforto acústico mesmo em terreno arenoso, com cascalho que poderia ser perceptível em ruídos para a cabine mas que são imperceptíveis a bordo.

Fotos R7-Autos Carros Fotos R7-Autos Carros

Embora o Inmetro indique 9,7 km/l na estrada, na prática é possível obter mais sem precisar andar devagar. Durante essa primeira etapa da Ram Expedition, conseguimos 10,4 km/l com a picape a uma velocidade de até 130 km/h. No trecho urbano do pequeno vilarejo de Purmamarca, onde diminuímos a velocidade, o consumo ficou em 9,9 km/l, também superior ao dado do Inmetro, que é de 7,8 km/l. Vale mencionar que viajamos apenas com dois adultos e com a caçamba vazia. Portanto, quem utilizar a picape carregada não deve atingir esses números.

Fotos R7-Autos Carros Fotos R7-Autos Carros

Após subirmos mais de 4 mil metros de altitude, descemos até Salinas Grandes, que é basicamente um deserto de sal com cerca de 320 km de extensão a 3.450 metros de altitude. Essa região, junto com o Chile e a Bolívia, é reconhecida como o Triângulo do Lítio Sul-Americano, sendo que a Argentina detém mais de 20% das reservas globais do metal, essencial para baterias de veículos eletrificados.

Fotos R7-Autos Carros Fotos R7-Autos Carros

Durante esse percurso, a Rampage manteve a média de consumo de combustível e mostrou-se fácil de guiar sobre o vasto deserto de sal. Contudo, a tração 4x4 trabalhou intensamente entre Salinas Grandes e Três Morros, onde passamos por trechos não asfaltados da famosa Ruta 40. Na estrada de chão batido, o conforto foi perceptível mesmo em terrenos acidentados, visto que o motorista conta com uma boa ergonomia, permitindo guiar a picape por horas sem desconforto nas pernas, costas e lombar. O passageiro também viaja com conforto, e a ampla central multimídia traz câmera de ré HD, tem toque suave e conexão com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Há também wifi a bordo, fácil de conectar e que funcionou até nas grandes altitudes.

Fotos R7-Autos Carros Fotos R7-Autos Carros

Nem tudo são “flores”. Apesar da boa oferta de entradas USB em vários pontos da cabine, quem viaja no banco de trás pode achar o espaço limitado se forem três adultos em uma viagem longa, limitação normal de picapes. O ideal é carregar no máximo dois adultos no banco traseiro. Com 2,99 metros de entre-eixos, há espaço suficiente para as pernas e as saídas de ar-condicionado são digitais de duas zonas, mas não é possível regular a temperatura para os passageiros dos bancos traseiros.

Stellantis/Divulgação Stellantis/Divulgação

Depois de chegar a Três Morros, um vilarejo que parece estar parado no tempo com uma pequena capela e casas de argila, retornamos a Salta, fazendo o mesmo percurso. Vale a pena fazer uma parada em Purmamarca, uma pequena cidade com 14 mil habitantes que conta com uma feira de artesanato e malhas locais. Alguns vendedores aceitam cartões de crédito, facilitando a compra. Chegamos à noite em Salta, uma cidade com 620 mil habitantes. Outra dica é explorar Salta à noite, que conta com inúmeros bares e restaurantes e muitos pontos históricos para visitar.

Segundo Dia

No segundo dia da Ram Expedition, seguimos para Cafayate, conhecida como a segunda maior produtora de vinhos na Argentina, atrás apenas de Mendoza. A Ruta 68 é cercada por cânions que lembram os cânions dos Estados Unidos. Vale destacar que, ao passar por lá, é possível dirigir por rios “secos”, que na verdade são rios intermitentes, recebendo água durante o degelo das montanhas.

Fotos R7-Autos Carros Fotos R7-Autos Carros

Voltando à Rampage, dessa vez testamos na versão Laramie Diesel, que segue padrões semelhantes à versão a gasolina, com algumas diferenças em equipamentos e menos potência apesar do torque similar. A bordo dessa versão, notamos que é necessário pisar mais fundo no pedal do acelerador para obter um melhor desempenho ainda que o torque seja similar, devido a um delay nas acelerações e nas retomadas, mesmo com a transmissão de 9 velocidades da ZF. Portanto, quem optar por essa configuração precisará ter paciência nas retomadas e saídas. No entanto, o consumo de combustível nas estradas sinuosas e cheias de subidas e descidas foi de 13,4 km/l, superior ao do Inmetro, que é de 12,4 km/l. No trecho urbano de Cafayate, fizemos 13 km/l. A cidade é bastante pequena, seguindo o ditado popular: “A cidade é de primeira; passou a segunda, acaba”. Cafayate é basicamente uma grande avenida com uma praça ao centro, onde há uma bonita igreja, comércio com bares, restaurantes, hotéis e feirinhas de artesanato, além do Museu do Vinho, que oferece degustações.

Stellantis/Divulgação Stellantis/Divulgação

Por fim, após pernoitar em Cafayate, retornamos com a Rampage para Salta com a versão a diesel diretamente, sem paradas. Durante a ida, paramos na Garganta del Diablo, uma fenda entre as montanhas. Se viajar por essa região, vale a pena fazer mais paradas na Ruta 68 para observar os cânions pois há diversos pontos para isso.

Rampage: versões e preços

A Ram oferece a versão Laramie com motor Hurricane por R$ 272.990, que inclui abertura remota da tampa traseira, acendimento automático dos faróis, alerta de colisão frontal com frenagem autônoma de emergência e detecção de pedestres e ciclistas, controle de cruzeiro adaptativo com Stop & Go, controle de estabilidade, freios a disco ventilados nas quatro rodas, freio de estacionamento eletrônico com função Auto Hold, controle de descida, Keyless Enter ‘N Go, rodas de 18 polegadas, painel de instrumentos digital de 10,3 polegadas, Ram Connect, carregador de smartphone por indução, sensor de chuva, sistema de detecção de tráfego traseiro cruzado, start & stop, entre outros.

Fotos R7-Autos Carros Fotos R7-Autos Carros

A versão Rampage Laramie Diesel é vendida por R$ 262.990 e conta com multimídia Uconnect de 12,3 polegadas, assim como a versão a gasolina, além dos sistemas ADAs, sete airbags, seis portas USB, entre outros equipamentos.

Fotos R7-Autos Carros Fotos R7-Autos Carros

A Rampage também está disponível por R$ 251.990 na versão Rebel a diesel, R$ 261.990 na opção Rebel a gasolina e, por fim, R$ 289.990 na Rampage R/T.