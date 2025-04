Em Honduras, Lula buscará apoio para indicação feminina à Secretaria-Geral da ONU; veja nomes cotados Dois nomes estão entre os mais cotados: a ex-presidente do Chile Michelle Bachelet e a primeira-ministra de Barbados, Mia Mottley Blog da Farfan|Tainá FarfanOpens in new window 09/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 09/04/2025 - 02h00 ) twitter

Mia Mottley e Michelle Bachelet Reprodução/montagem R7

O presidente Lula buscará apoio durante sua participação na 9ª Cúpula de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), nesta quarta-feira (9), em Honduras, para a indicação de uma mulher para a Secretaria-Geral da ONU.

A intenção de Lula é angariar apoio para uma candidatura única indicada pelo bloco. Dois nomes estão entre os mais fortes, neste momento: a ex-presidente do Chile Michelle Bachelet e a primeira-ministra de Barbados, Mia Mottley. O nome, porém, não deve ser definido neste momento.

Nunca houve uma liderança feminina nessa posição. O mandato do atual secretário-geral, o português António Guterres, termina no ano que vem.

A avaliação do Itamaraty é que, respeitando o princípio de rotatividade regional, caberia à América Latina e ao Caribe a indicação para o cargo.

Caso todos os países concordem, a intenção de indicação do nome deve ser formalizada na declaração sobre mulheres, paz e segurança, também sugerida pelo Brasil. A intenção é que seja uma declaração separada da declaração final da Cúpula.

A publicação dessa outra declaração também depende da concordância dos outros membros da CELAC. A maior dificuldade deve ser convencer os países com governos mais alinhados à direita, como a Argentina, de Javier Milei.

