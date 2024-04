Prisão de Chiquinho Brazão será votada nesta quarta na CCJ e no plenário Tendência entre parlamentares é pela manutenção da prisão. Chiquinho Brazão (sem partido-RJ) é um dos suspeitos de ser mentor do assassinato da vereadora Marielle Franco

O deputado Chiquinho Brazão (Cleia Viana/Câmara dos Deputados - 5.12.2019)

A prisão preventiva do deputado Chiquinho Brazão (sem partido-RJ), um dos suspeitos de ser o mentor do assassinato da vereadora Marielle Franco, deve ser votada nesta quarta-feira (10) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e no plenário da Câmara dos Deputados.





A decisão foi tomada na reunião de líderes da Casa, nesta terça, na residência oficial do presidente Arthur Lira (PP-AL).





A tendência até o momento, nos bastidores, é pela manutenção da prisão preventiva do deputado.





Como adiantado pelo blog, o parecer do relator na CCJ, deputado Darci de Matos (PSD-SC), foi pela manutenção da prisão preventiva.

O líder do PL, Autineu Cortês, disse, na reunião de líderes, que pelo menos 80% da bancada votará contra a prisão ou vai se abster da votação no plenário.

Chiquinho Brazão foi vereador do Rio de Janeiro por quase quatro mandatos, de 2005 a 2018, e foi colega de Marielle na Câmara Municipal carioca. Em 2018, seis meses depois do assassinato de Marielle, Brazão foi eleito deputado federal pelo Avante, com 25.817 votos, e reeleito em 2022, dessa vez pelo União Brasil