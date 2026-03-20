Equilibrado, Flávio Bolsonaro tem buscado ampliar para o centro



Com a compreensão de que não pode se limitar ao espectro do bolsonarismo, o senador Flávio Bolsonaro tem feito gestos cada vez mais frequentes para um eleitor que não aprovava a gestão de seu pai, mas que está insatisfeito com os rumos do governo Lula.



Por enquanto, seu crescimento eleitoral se dá na raia ideológica, que tem Jair Bolsonaro como principal liderança, todavia, para vencer Lula, precisará conversar com um eleitor que se desprendeu na eleição passada e apostou em Lula na expectativa de uma retomada de um período em que a vida financeira esteve melhor, nos primeiros governos lulistas.





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