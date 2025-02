Apresentação Hoje é o dia do Lançamento do BLOG DO EMPREENDEDOR Blog do Empreendedor|André Sant’AnnaOpens in new window 26/02/2025 - 16h55 (Atualizado em 26/02/2025 - 16h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

É com grande prazer e alegria que venho me apresentar aqui para meus Queridos Leitores.

Meu nome é Carlos André Sant’Anna, mas podem me chamar de André e estou entusiasmado com a oportunidade de contribuir com meu conhecimento para cada leitor e amigo deste blog de Empreendedorismo do portal R7. Agradeço também ao Portal pelo convite e confiança.

Com uma paixão pelo empreendedorismo, por tecnologias e inovação e uma sólida experiência em negócios digitais, acredito que posso trazer conteúdos valiosos e inspiradores para o seu dia a dia.

Além de Administrador de empresas, CEO da ASX Technologies,

‌



Investidor, Conselheiro Consultivo e lidero rodadas de investimentos para startups.

Sou especialista e tenho 02 (dois) programas de Mentoria, ACELERA STARTUP, para empreendedores que buscam investimento e rápido crescimento em suas startups, e JORNADA PRO+ para profissionais liberais, autônomos e empreendedores que desejam ter seu negócio digital.

‌



Tenho um background de Negócios e Tecnologia.

Sou pós graduado em Gestão de negócios pelo IBMEC,

‌



com especialização pelo MIT Massachusetts Institute of Technology e The University of Chicago em Transformação Digital, AI e Ciência de dados.

Possuo mais de 25 anos de experiência e atuação como C-Level em empresas nacionais, multinacionais de capital aberto e startups.

Ao longo destes 25 anos de experiência profissional, tive a oportunidade de aprender e vivenciar diversas situações que forjaram o homem e profissional que sou hoje.

Acredito que quando atingimos determinado estágio de maturidade em nossa carreira, naturalmente começamos a refletir mais sobre as possibilidades futuras.

Ainda na ativa como Executivo comecei a criar o meu próprio espaço como Conselheiro & Mentor de startups e Empreendedores, Investidor Anjo e Palestrante, entendendo que tudo aquilo que vivi (e ainda vivo diariamente), podem e devem ser compartilhados.

Esse é o meu propósito profissional e missão de vida, ajudar pessoas a terem uma transformação de vida e empresas a atingirem seus objetivos profissionais.

Sou cristão e acredito que o alicerce de uma Família deve passar pela palavra de Deus com seus ricos e sábios ensinamentos e pelo relacionamento e atitudes que aprendemos ao longo desta trajetória.

“Buscai o reino de Deus e sua justiça, em primeiro lugar e todas as demais coisas vos serão acrescentadas”. Mateus 6:33

(esta é uma palavra que tenho comigo e me guia...)

Trazendo isso para o “mundo dos negócios”, enquanto ajudo as pessoas, empreendedores e empresários, com tudo o que sei e que aprendi, minha carreira cresce exponencialmente, financeiramente com resultados positivos, muita satisfação e plenitude.

Se quiserem me conhecer melhor, me sigam nas redes sociais: https://www.instagram.com/andresantanna.oficial/

onde compartilho conteúdo sobre meus programas de investimento em startups ACELERA STARTUP e o programa JORNADAPRO+

LinkedIn:

https://www.linkedin.com/in/carlosandresantanna/

Participem de minhas Mentorias, convide-me para bate papos, sugestões de parcerias ou até mesmo para um café sem compromisso.

Estou preparando conteúdos riquíssimos com muito carinho. Espero que gostem!

Sejam muito benvindos!

Vamos juntos fortalecer esta jornada de empreendedorismo.

Contem comigo e nos vemos em breve.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.