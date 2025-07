Bolsonarismo coloca anistia como condição para negociar tarifas Eduardo Bolsonaro admite que momento com tarifas de Trump ‘é o cenário ideal para se sentar à mesa’ Blog do Nolasco|Thiago NolascoOpens in new window 12/07/2025 - 14h53 (Atualizado em 12/07/2025 - 15h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO - 28.03.2023

Anistia aos presos e condenados pela suposta tentativa de golpe de Estado é vista como o ponto a ser negociado por Eduardo Bolsonaro, deputado licenciado, para discutir as tarifas impostas pelo presidente americano Donald Trump ao Brasil.

“É o cenário ideal para você sentar na mesa e, de fato, trazer benefícios para o povo brasileiro”, afirma Eduardo.

O filho do ex-presidente, que articulou as sanções políticas, afirmou ainda que “Trump sabe o que está acontecendo no Brasil”. “Ele sabe que tem presos políticos e sabe que, na eleição do ano que vem, do jeito que está, não haverá participação de uma efetiva oposição”, diz.

O problema é que as medidas econômicas atingem em cheio produtores rurais e empresários, que são a base de apoio do bolsonarismo. Então, o deputado licenciado justifica: “Trump está colocando um remédio amargo, mas é o único capaz de reverter as coisas no Brasil”.

‌



Apesar disso, as negociações em torno do projeto de anistia não têm avançado, mesmo que parlamentares como o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, digam que a proposta tem votos.

Ao Blog, Sóstenes disse que “como a carta do Trump fala dos abusos das decisões e perseguições do Judiciário brasileiro, eu acho que seria um bom início para que a negociação aconteça”.

‌



Nos bastidores, o que torna o momento mais delicado é a possibilidade de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso deve ocorrer no segundo semestre, e a pressão feita por Trump também tem o objetivo de evitá-la.

O momento político está conturbado e o cenário, imprevisível. Já existe um racha entre a ala mais moderada do bolsonarismo, encabeçada pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e a ala mais ideológica, que agora tem como principal nome Eduardo Bolsonaro.

‌



Os dois disputam, de forma não declarada, a indicação de Bolsonaro para ser o candidato à Presidência no ano que vem, e as negociações políticas para livrar o ex-presidente da prisão terão peso fundamental nessa disputa. Resta saber se a prisão pode ser evitada e com que tipo de negociações. A mais estratégica— como um acordo que pode passar pela cúpula do Congresso e do Judiciário — ou algo negociado a partir de pressões do presidente americano, Donald Trump.

No momento essas negociações nem tiveram início e o julgamento no STF de Jair Bolsonaro se aproxima do fim. O desfecho mais provável segue sendo a prisão, o que deve provocar mais turbulência política.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.