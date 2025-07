Depois do PT, PSOL pede cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro Deputado está licenciado do mandato para articular ‘justas punições’ ao ministro do STF Alexandre de Moraes Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 11/07/2025 - 19h53 (Atualizado em 11/07/2025 - 19h53 ) twitter

O deputado Eduardo Bolsonaro chamou a taxa dos EUA ao Brasil de 'tarifa Moraes' Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados - 12.06.2024

O PSOL acionou a Presidência da Câmara dos Deputados nesta sexta-feira (11) pedindo que um requerimento para cassar o mandato do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) seja encaminhado, em até três sessões plenárias, ao Conselho de Ética da Casa.

A legenda alega que Eduardo, ao se licenciar do mandato para ficar nos EUA e articular “justas sanções” ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, "desonrou" seu mandato, "abusando" das prerrogativas parlamentares para “agir contra os interesses nacionais, conspirar com potências estrangeiras e atentar contra a soberania e as instituições brasileiras”.

O parlamentar se licenciou do mandato em março deste ano e o pedido vale até 21 de julho. A ação do PSOL acontece após o PT acionar o conselho contra Eduardo e após o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciar tarifa de 50% contra produtos brasileiros exportados ao país.

Ao anunciar o tarifaço, Trump alegou desvantagem comercial entre os dois países, suposta censura promovida pelo STF a redes sociais americanas e que o ex-presidente Jair Bolsonaro estaria sofrendo perseguição política.

Moraes relata o processo sobre Bolsonaro no STF e é o responsável por decisões que suspenderam o funcionamento algumas redes sociais americanas no Brasil por descumprimento de determinações judiciais.

Após o anúncio de Trump, Eduardo chamou a taxação de “tarifa Moraes”, em referência ao ministro e disse que os brasileiros deveriam agradecer ao presidente americano.

Para o PSOL, o deputado usou o cargo e o prestígio institucional para articular com autoridades estrangeiras “sanções políticas e econômicas contra o Brasil, especialmente contra o STF e seus ministros, com o objetivo de blindar Jair Bolsonaro e aliados de responsabilização judicial pelos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 2023″.

O partido alega que Eduardo promove um “lobby internacional” contra a soberania nacional e contra o funcionamento do Poder Judiciário.

Após o anuncio do tarifaço, o parlamentar pediu que as autoridades brasileiras não escalem o conflito e que adotem uma “saída institucional”, “restaurando” as liberdades. Ele pediu anistia “ampla, geral e irrestrita” liderada pelo Congresso Nacional.

“Cabe ao Congresso liderar esse processo, começando com uma anistia ampla, geral e irrestrita, seguida de uma nova legislação que garanta a liberdade de expressão — especialmente online — e a responsabilização dos agentes públicos que abusaram do poder", afirmou Eduardo.

A legenda sustenta ainda que além de “antinacional e antidiplomática”, as ações de Eduardo configuram “chantagem institucional e tentativa de desestabilização do Estado de Direito”.

