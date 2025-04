Bolsonaro caminha pelo hospital dois dias após cirurgia no abdômen; veja “Sem desistir! Vamos adiante, Brasil!“, escreveu o ex-presidente ao compartilhar o vídeo em suas redes Blog do Nolasco|Thiago NolascoOpens in new window 15/04/2025 - 11h08 (Atualizado em 15/04/2025 - 12h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jair Bolsonaro caminha no hospital no processo de recuperação após cirurgia Reprodução/Instagram/@jairmessiasbolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) realizou nesta terça-feira (15) uma caminhada no hospital DF Star, em Brasília, como parte da recuperação da cirurgia de quase 13 horas que realizou no abdômen no último domingo.

“Sem desistir! Vamos adiante, Brasil!“, escreveu Bolsonaro ao compartilhar o vídeo em suas redes sociais.

Na caminhada, Bolsonaro usou um monitor portátil com andador e meia de compressão. O ex-presidente está com dois drenos na parte inferior do abdômen, além de acesso central para medicação e dieta parenteral, direto na veia. Bolsonaro também usa uma sonda de alívio nasoenteral para retirada de gases.

O ex-presidente permanece internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Agora, vai começar a fazer fisioterapias motora e respiratória. De acordo com boletim médico, divulgado nesta terça-feira (15), o quadro clínico é de estabilidade, sem dor, sangramentos ou outras intercorrências. Não há, ainda, previsão de alta hospitalar.

‌



“O Hospital DF Star informa que o ex-presidente Jair Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em acompanhamento pós-operatório. Mantém estabilidade clínica, sem dor, sangramentos ou outras intercorrências. Tem previsão de fisioterapias motora (com deambulação) e respiratória. Persiste a recomendação de não receber visitas e não há previsão de alta da UTI”, diz o boletim.

O problema no intestino do ex-presidente é consequência do ataque sofrido durante a campanha eleitoral de 2018, em Juiz de Fora (MG), quando foi esfaqueado na barriga. Trata-se da sexta cirurgia desde o incidente.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.