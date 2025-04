Bolsonaro caminha sem uso de andador, com apoio de Michelle e enfermeiro; veja vídeo Ex-presidente está em recuperação após cirurgia de quase 13 horas que realizou no abdômen no último domingo Blog do Nolasco|Thiago NolascoOpens in new window 15/04/2025 - 17h07 (Atualizado em 15/04/2025 - 17h07 ) twitter

Bolsonaro caminha com ajuda de Michelle em hospital Reprodução

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) realizou nesta terça-feira (15) uma caminhada no hospital DF Star, em Brasília, como parte da recuperação da cirurgia de quase 13 horas que realizou no abdômen no último domingo .

Primeiro, ele utilizou um monitor portátil com andador. Mais tarde, o ex-presidente caminhou sem o acessório, somente com a ajuda da mulher, Michelle Bolsonaro, e de um enfermeiro.

Na caminhada, Bolsonaro usou também uma meia de compressão.

O ex-presidente está com dois drenos na parte inferior do abdômen, além de acesso central para medicação e dieta parenteral, direto na veia. Bolsonaro também usa uma sonda de alívio nasoenteral para retirada de gases.

