Bolsonaro passa bem após cirurgia de quase 13 horas

Ex-presidente foi internado nessa sexta (11) após sentir dores abdominais Reprodução/Instagram/@jairmessiasbolsonaro - 11/4/2025

Quase 13 horas foi o tempo que durou a cirurgia realizada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que começou às 8h30 deste domingo (13) em Brasília. O procedimento, feito para corrigir “a parte das obstruções das alças intestinais”, foi finalizado e ocorreu tudo bem. Uma coletiva de imprensa será realizada ainda hoje para dar detalhes do estado de saúde do ex-presidente.

Bolsonaro foi hospitalizado na sexta-feira (11) após apresentar fortes dores abdominais durante um evento no Rio Grande do Norte. Posteriormente, foi transferido para Natal e, levado a Brasília para a cirurgia. ​

Segundo o boletim médico liberado na manhã deste domingo (13), os exames de imagem “evidenciaram a persistência do quadro de obstrução intestinal, apesar das medidas iniciais adotadas”.

Os profissionais decidiram fazer uma nova intervenção cirúrgica para reconstrução do trânsito intestinal. O procedimento estava previsto para durar cerca de seis horas, mas a equipe médica precisou de mais tempo.

Entenda

Bolsonaro voltou a passar mal na sexta-feira em viagem ao Rio Grande do Norte. Com dores abdominais, ele precisou ser transferido de helicóptero para a capital do estado, Natal. No hospital, fez exames e viajou com o uso de sonda nasoenteral para alimentação e com um acesso central para a administração de medicamentos.

