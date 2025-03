Decisão de Bolsonaro assistir no STF ao próprio julgamento foi tomada hoje de manhã Fontes relataram ao blog que ex-presidente e advogados tomaram a decisão em conjunto Blog do Nolasco|Thiago NolascoOpens in new window 25/03/2025 - 15h56 (Atualizado em 25/03/2025 - 15h56 ) twitter

Bolsonaro sentou-se na primeira fileira do plenário da 1ª Turma do STF. Antonio Augusto/STF - 25.3.2025

O ex-presidente Jair Bolsonaro acompanha presencialmente, na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), o julgamento que pode torná-lo réu por crimes relacionados a uma suposta tentativa de golpe de estado. Bolsonaro está sentado na primeira fila.

Fontes relataram ao blog que a decisão de Bolsonaro ir ao Supremo foi tomada na manhã de hoje e foi uma decisão do ex-presidente em conjunto com os seus advogados.

Bolsonaro estava em São Paulo nesta segunda-feira e embarcou pela manhã para Brasília. Após o desembarque na Capital Federal, o ex-presidente apenas passou no Partido Liberal para trocar de roupa e seguir para o STF.

As fontes não relataram qual o objetivo de Bolsonaro acompanhar o julgamento de forma presencial.

Segundo informações do Supremo Tribunal Federal, é a primeira vez que um denunciado participa do próprio julgamento no STF. Em regra, e no histórico do tribunal, os denunciados sempre foram representados pelos advogados.

