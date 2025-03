Gonet: ‘Organização criminosa esbanjava acusações falsas, mirabolantes e manipuladoras’

Julgamento de Bolsonaro e aliados no STF

iniciou, nesta terça-feira (25), o julgamento da(Procuradoria-Geral da República) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras sete pessoas na supostaA análise, que deve acontecer até esta quarta-feira (26), avaliará apenas o mérito da denúncia, verificando se há indícios suficientes para que a ação penal seja levada adiante. Se for aceita, os envolvidos viram réus e passam a responder a um processo criminal.está previsto para ocorrer em três sessões: duas nesta terça, às 9h30 e às 14h, e a terceira na quarta, às 9h30. Entre os principais pontos do rito estão a leitura do relatório do relator, o, a sustentação oral do, além das sustentações orais das defesas dos acusados.O grupo julgado nesta terça-feira é considerado o núcleo central da suposta trama golpista com a liderança do ex-presidente, e inclui o general, ex-ministro e vice na chapa de Bolsonaro nas eleições de 2022; o tenente-coronel, delator e ex-ajudante de ordens da presidência; o, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional;, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal;, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência;, ex-comandante da Marinha; e o general, ex-ministro da Defesa.A denúncia que o STF julga acusa os suspeitos de liderança de organização armada,, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado nosPara o julgamento, ae restringiu o acesso aos prédios e anexos do Supremo, além de suspender os julgamentos de outras turmas do tribunal. Nesta segunda-feira (24), uma varredura antibombas foi realizada no local.