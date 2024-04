Depois de três dias, votação é encerrada na Rússia

Blog do Nolasco |Do R7

Depois de três dias a votação presencial nas eleições russas foram encerradas neste domingo (17). A participação final nas eleições presidenciais russas foi de 87,12% , informou a comissão eleitoral.

Sem adversários relevantes, Putin deve ser reeleito e festa já é preparada

A apuração, a contagem das cédulas, é feita pelos comissários de cada seção. Pela primeira vez cerca de 30% dos eleitores votaram eletronicamente. Este de voto no país recebeu críticas de observadores independentes por dificultar a fiscalização de possíveis fraudes. O Ministério de Relações Exteriores da Rússia afirmou que os Estados Unidos estão tentando fazer com que o mundo inteiro reconheça as eleições como ilegítimas. Moscou se opõe a isso.

Neste domingo ocorreram novos incidentes. Em Zaporozhye, cidade ucraniana ocupada pela Rússia, as tropas da Ucrânia atacaram uma assembleia de voto. Não houve vítimas. Na mesma cidade, agentes russos impediram o assassinato de um assessor de Vladimir Putin.

Na Moldávia, um homem foi preso por jogar coquetéis molotov na embaixada da Rússia onde era realizada votação. Houve uma explosão num prédio de uma seção eleitoral em Perm. Uma mulher de 64 anos seria a responsável segundo a imprensa russa.

Durante os três dias de votação, ocorreram protestos. Ativistas lançaram tinta verde em centenas de urnas o que impedia a contagem dos votos. Os seguidores do opositor morto, Alexei Navalny, convocou um protesto para as assembleias de votação de todo país às 12h de Moscou (6h de Brasília). Cerca de 75 ativistas foram presos. A intenção do protesto era demonstrar insatisfação com o governo de Vladimir Putin.

Os ataques ucranianos a refinarias russas também se intensificaram no período das eleições. Neste domingo, ocorreu na refinaria de Krasnodar. Durante todo o dia, segundo o Ministério da Defesa da Rússia, foram lançados pela Ucrânia 36 drones contra o país. Quatro drones foram lançados em Moscou, inclusive no aeroporto e foram abatidos.

A expectativa é de que ainda hoje seja divulgado o resultado. Vladimir Putin deve ser reeleito para o quinto mandato e ficar no poder até 2030. Ele não tem adversários relevantes na disputa. Uma festa na Praça Vermelha, está preparada em Moscou.