Deputados começam a discutir na próxima semana foro privilegiado e anistia

As pautas da oposição ganham espaço após o protesto, mas ainda há intensas negociações para definir quais projetos serão levados ao plenário

Blog do Nolasco|Thiago Nolasco

Deputados começam a discutir na próxima semana foro privilegiado e anistia

Líderes da Câmara dos Deputados deverão iniciar, já na próxima semana, o debate sobre o projeto que propõe o fim do foro privilegiado. Conforme fontes que conversaram com este Blog, houve um acordo para destravar a pauta de interesse tanto da oposição quanto de partidos de centro.

Existe um texto aprovado pelo Senado e que tramita na Câmara que retira o foro privilegiado de parlamentares, transferindo os processos para a primeira instância em vez de mantê-los sob jurisdição dos ministros do STF. A intenção é tirar os julgamentos das mãos de ministros do Supremo Tribunal Federal.

  • Discussão sobre o fim do foro privilegiado começa na próxima semana na Câmara dos Deputados.
  • Projeto visa transferir processos de parlamentares para a primeira instância, fora do STF.
  • Negociações também incluem proposta de anistia para os envolvidos nos protestos de 8 de janeiro, mas sem texto definido.
  • A oposições conta com suporte de partidos do centro, mas há divergências sobre a anistia.

Líderes partidários da oposição e do centro também acertaram iniciar tramitação de um projeto de anistia focado principalmente nos envolvidos nos protestos de 8 de janeiro. Ainda não há texto definido, e uma anistia ampla e irrestrita é vista como “difícil”, por líderes próximos ao presidente da Câmara, Hugo Motta.

Essas informações contrastam com os posicionamentos registrados após o fim da ocupação da Mesa Diretora da Câmara.


Sóstenes Cavalcante (PL), líder do PL na Câmara, declarou que “já na próxima semana abriremos os trabalhos nesta Casa pautando a mudança do foro privilegiado para tirar a chantagem que muitos deputados e senadores vêm sofrendo por parte de alguns ministros do STF. Junto com o fim do foro, vamos pautar a anistia dos presos políticos”.

Por outro lado, Lindbergh Farias (PT), líder do PT, negou a existência de qualquer acordo nesse sentido: “Não vamos votar a anistia. Isso está fora. Eles falam isso aqui porque estão tentando criar uma justificativa para a base deles, porque tiveram que recuar aqui”.


A oposição agora conta com o apoio de partidos como PP, União Brasil e PSD, o que aumenta a esperança de avanço das pautas a partir da próxima semana. Há também entre os deputados um claro descontentamento com decisões recentes do STF, o que fortalece o apoio às discussões.

As negociações ainda estão em curso, mas a oposição enxerga a situação com otimismo. Antes dos protestos que paralisaram o plenário, as pautas estavam completamente travadas. A prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro intensificou a adesão aos projetos, mas ainda não está claro se Bolsonaro, que será julgado em breve no STF, poderá se beneficiar de uma eventual anistia.


Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.

