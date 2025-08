Senado vai recorrer ao STF para revisão de tornozeleira em Marcos do Val Mesa do Senado também vai votar suspensão do mandato do senador Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 06/08/2025 - 20h00 (Atualizado em 06/08/2025 - 20h00 ) twitter

O parlamentar usa tornozeleira eletrônica desde a segunda-feira (4) Marcelo Camargo/Agência Brasil

Em reunião com líderes partidários na noite desta quarta-feira (6), o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), informou que a advocacia da Casa vai pedir ao STF (Supremo Tribunal Federal) a revisão das medidas cautelares impostas ao senador Marcos do Val (Podemos-ES).

O senador instalou a tornozeleira, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, depois de descumprir restrições anteriores no âmbito da investigação sobre a possível atuação dele para obstruir investigações da Polícia Federal e incitar crimes contra delegados e ministros do STF.

Ainda na reunião, Alcolumbre informou que o procurador do Senado, senador Alessandro Vieira (MDB-SE), vai apresentar à mesa diretora da Casa um pedido para suspender o mandato de Do Val por seis meses.

Quem vota a solicitação são os membros da mesa, portanto, não será uma decisão do plenário.

Segundo Moraes, com relação às restrições impostas a Do Val, a única exceção é ligada à participação em votações no Senado.

Nesse caso, Do Val poderá exceder o horário do toque de recolher caso precise participar de sessões ou votações na Casa, mas deverá justificar tal necessidade ao STF em até 24 horas.

