Projeto de lei que concede anistia a condenados do 8 de Janeiro não tem data de votação presidente da Câmara, Hugo Motta resiste à pressão da oposição para analisar o requerimento que beneficia os envolvidos nos atos de 2023 Blog do Nolasco|Thiago NolascoOpens in new window 01/04/2025 - 18h09 (Atualizado em 01/04/2025 - 18h11 )

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos) Fabio Rodrigues-Pozzebom - 18.03.2025/Agência Brasil

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos), afirmou hoje que não há um “prazo” para votar o requerimento que poderia acelerar a tramitação do projeto de anistia para os responsáveis pelos atos de 8 de Janeiro de 2023.

“Vamos decidir isso com muita cautela e serenidade. Não há prazo e é preciso ter calma”, disse.

A declaração veio após o aumento da pressão por parte da oposição para que o projeto tramite rapidamente na Câmara dos Deputados.

Líder do PL, o deputado Sóstenes Cavalcante se reuniu com Motta e afirmou: “Quando tratei da anistia, ele [Hugo Motta] ainda me pediu um prazo para conversar com os demais líderes ao longo do dia, o que é uma prerrogativa do presidente. Entretanto, eu também tenho minhas prerrogativas como líder. E, como líder, já orientei toda a minha bancada, em todas as comissões e no plenário: estamos em obstrução até que ele tome uma decisão”.

A oposição não aceita que o projeto seja encaminhado a uma comissão especial, e essa alternativa por enquanto também está descartada por Motta.

Devido à obstrução, poucos projetos têm avançado na Câmara.

Contudo, o presidente da casa espera que, até quinta-feira (3), os parlamentares possam analisar o projeto sobre a reciprocidade tarifária aprovado nesta terça (1º) no Senado — que pode servir como uma resposta às tarifas impostas pelo presidente americano, Donald Trump, aos produtos brasileiros.

