Saiba quem é Hugo Motta, novo presidente da Câmara dos Deputados Líder do Republicanos na Casa, parlamentar tem 35 anos e está no quarto mandato como deputado federal Brasília|Do R7, em Brasília 01/02/2025 - 18h58 (Atualizado em 01/02/2025 - 23h54 )

Deputado está no quarto mandato na Câmara Bruno Spada/Câmara dos Deputados/17.12.2024

O novo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), foi eleito neste sábado (1º) com 444 votos. Aos 35 anos, o parlamentar recebeu o apoio do antecessor dele, Arthur Lira (PP-AL), e de 18 partidos. Líder do Republicanos na Câmara, além de vice-presidente nacional e estadual do partido, Motta está no quarto mandato como deputado federal.

De toda a Casa, apenas duas siglas não aderiram à campanha de Motta: PSOL e Novo, que juntas têm 17 deputados.

Nascido em João Pessoa, capital da Paraíba, o parlamentar iniciou a vida política em 2005, ao se filiar ao então PMDB, atual MDB. Ele é formado em medicina pela Universidade Católica de Brasília.

O paraibano foi eleito para a Câmara pela primeira vez em 2010, aos 21 anos, tornando-se o deputado federal mais jovem do país. Em 2014, ele presidiu a Comissão de Fiscalização e Controle.

Um ano depois, comandou a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Petrobras, que investigou supostas irregularidades na construção de refinarias no Brasil.

Motta já foi vice-líder de diferentes blocos partidários na Casa, sendo parte da base dos governos Dilma Rousseff (PT), Michel Temer (MDB) e Jair Bolsonaro (PL). Após a entrada de Silvio Costa Filho no comando do Ministério dos Portos e Aeroportos, a relação entre Motta e o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva se tornou um pouco mais próxima.

Nas eleições de 2022, o deputado foi reeleito com 158.171 votos, sendo o mais votado do estado. O parlamentar é de família com presença forte na política paraibana, sendo neto do ex-prefeito de Patos Nabor Wanderley, que comandou a cidade na década de 1950. O pai do deputado, Nabor Wanderley, é o atual prefeito da cidade.

As eleições para as Mesas Diretoras da Câmara dos Deputados e do Senado ocorreram neste sábado (1º). Os mandatos terão duração de dois anos.