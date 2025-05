Após acordo nuclear com o Irã, Maduro quer fechar parceria militar com Putin Mesmo vivendo uma das piores crises econômicas da história, o mandatário venezuelano continua em viagem fechando acordos e desafiando os Estados Unidos Blog do Zamataro|Luiz Felipe ZamataroOpens in new window 06/05/2025 - 18h09 (Atualizado em 06/05/2025 - 19h00 ) twitter

Após acordo nuclear com o Irã, Maduro quer fechar parceria militar com Putin @nicolasmaduro 13/04

O Conselheiro presidencial da Rússia, Yuri Ushakov, anunciou agora há pouco: O encontro entre Nicolás Maduro e o presidente russo Vladimir Putin será amanhã, 7 de maio, no Kremlin. Não há detalhes ainda dos tratados a serem assinados, mas os dois lados falam em parcerias estratégicas.

Ushakov ainda disse ainda que a “Venezuela é um parceiro confiável para a Rússia na América Latina”.

De acordo com o assessor, o documento a ser discutido envolverá “praticamente todas as questões-chave na agenda das relações bilaterais”. O que eles não revelam é uma parceria militar entre os dois países, o que é visto como uma afronta pelos americanos. Rússia e Venezuela sofrem sanções dos Estados Unidos.

O encontro anterior entre Putin e Maduro ocorreu em outubro de 2024, na cidade russa de Kazan, durante a reunião dos BRICS, em que a Venezuela sonhava com uma vaga, que foi vetada pelo Brasil.

Dias atrás, uma delegação venezuelana foi até Teerã e fechou acordos para expandir a cooperação na área nuclear entre os países.

Ainda não se sabe quais são os planos de Maduro. Mas, a América Latina vê com todos esses passos com muita cautela.

