Análise: Putin usa ameaça nuclear para intimidar a Ucrânia e só piora a imagem da Rússia

Em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (5), Vladimir Feijó, analista internacional, comenta que as ameaças feitas pelo presidente russo , Vladimir Putin, são apenas mais um meio de forçar os ucranianos a um acordo de paz vantajoso para Moscou.



O professor diz que, devido ao medo generalizado do uso de ogivas nucleares em conflitos internacionais, a pressão é ainda maior para que Kiev aceite os termos de um possível cessar-fogo.



Na análise do especialista, o emprego efetivo destes armamentos na Ucrânia desencadearia um efeito em cascata, onde todos os países com esta tecnologia iriam utilizar seus arsenais contra os outros, tudo isso em questão de alguns minutos, gerando um confronto global sem controle.



O presidente da Rússia, Vladimir Putin , afirmou neste domingo (4) que Moscou ainda não viu necessidade de usar armas nucleares na Ucrânia e que ele espera que o país não precise optar por elas contra seus vizinhos no Leste Europeu.



Em comentários exibidos na televisão estatal russa, o líder disse que Moscou tem a força e os meios para levar o confronto contra Kiev a uma “conclusão lógica”.