Em bunker secreto, líder supremo diz que Irã 'deu tapa na cara da América' Em primeiro discurso após a trégua com Israel, Ali Khamenei declara vitória, sem nenhuma prova Blog do Zamataro|Luiz Felipe ZamataroOpens in new window 26/06/2025 - 09h27 (Atualizado em 26/06/2025 - 09h28 )

Ali Khamenei faz o primeiro pronunciamento após cessar-fogo entre Irã e Israel Agência FARS

Aparentando cansaço e com a fala mais mansa que o normal, o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, falou pela primeira ao povo iraniano após o acordo de cessar-fogo com Israel, que foi costurado pelos Estados Unidos.

Khamenei disse que o Irã jamais se renderá aos EUA e que os americanos só interviram na guerra porque “sentiam que, se não intervissem, o regime de Israel seria completamente destruído”.

O líder supremo disse ainda que o exército do Irã conseguiu romper a defesa de Israel e atingir locais urbanos e militares. Sobre Donald Trump, Khamenei disse que ele “exagerou” sobre o impacto dos ataques às três bases nucleares do país persa.

Porém, relatórios indicam que o projeto nuclear iraniano foi praticamente destruído. O que preocupa é o sumiço de 400 kg de urânio enriquecido, capaz de produzir até 10 bombas nucleares.

“Eles atacaram nossas instalações nucleares, o que certamente mereceria processo criminal em tribunais internacionais, mas não fizeram nada de significativo”, disse Khamenei.

Ele disse que os inimigos do Irã “usam desculpas como mísseis ou o programa nuclear, mas, na verdade, buscam a nossa rendição. A rendição jamais acontecerá. Nossa nação é poderosa”.

Por fim, ele falou que a capacidade do Irã de atingir grandes bases militares dos EUA é uma conquista considerável. “A República Islâmica saiu vitoriosa e, em retaliação, deu um tapa na cara da América”.

Khamenei fez referência ao ataque com mísseis iranianos a uma base americana no Catar na segunda-feira, que foi avisado com antecedência e que não causou vítimas.

