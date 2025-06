Urânio suficiente para construir 10 bombas atômicas ‘some’ após ataque a usinas no Irã Estados Unidos e ONU não sabem o que aconteceu com o material radioativo Blog do Zamataro|Luiz Felipe ZamataroOpens in new window 25/06/2025 - 09h17 (Atualizado em 25/06/2025 - 09h56 ) twitter

Usina nuclear tem capacidade de enriquecer urânio para construção de bombas American Eletric Power/Divulgação

Após os ataques nas três principais usinas nucleares do Irã, os Estados Unidos e o resto do mundo se perguntam com preocupação: onde estão os mais de 400 kg de urânio enriquecido a 60% que sumiram após os bombardeios?

A agência nuclear da ONU falou sobre o assunto. “Os inspetores da AIEA permaneceram no Irã durante todo o conflito e estão prontos para começar a trabalhar o mais rápido possível, voltando aos locais nucleares do país e verificando os inventários de material nuclear - incluindo mais de 400 kg de urânio enriquecido a 60% - que eles verificaram pela última vez alguns dias antes do início dos ataques aéreos israelenses em 13 de junho.”

Em entrevista para a Fox News, o vice-presidente americano, JD Vance, acredita que o ataque acabou com o programa nuclear iraniano e jogou esse urânio todo para debaixo da terra.

“Nosso objetivo era enterrar o urânio, e eu acho que o urânio está enterrado, mas nosso objetivo era eliminar o enriquecimento e eliminar a capacidade deles de converter esse combustível enriquecido em uma arma nuclear”, disse Vance.

‌



Mas especialistas acreditam que o Irã possa ter transferido o urânio para outro lugar. Os aiatolás mantêm silêncio e não comentaram nada sobre o assunto.

O mistério continua … Para desespero de todos.

