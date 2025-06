Em meio à tensão com EUA, Putin vai construir 8 usinas nucleares no Irã O acordo foi anunciado com euforia pelos iranianos, que disseram que o projeto nuclear não vai acabar Blog do Zamataro|Luiz Felipe ZamataroOpens in new window 11/06/2025 - 09h34 (Atualizado em 11/06/2025 - 10h49 ) twitter

Rússia, de Vladimir Putin, se aproxima ainda mais do Irã Reprodução/Instagram/@kremlin.ru

Após cinco rodadas de negociações com os EUA e quase nenhum avanço, o Irã continua batendo o martelo e diz que o programa nuclear vai continuar, mas apenas para fins pacíficos.

Para isso, fecharam um longo acordo com a Rússia - ainda com pontos secretos - e divulgaram que parte dele é a construção de oito usinas nucleares. Quatro delas ficarão no sul do país persa.

O chefe da comissão iraniana declarou: “A indústria nuclear do Irã não é algo que possa ser desativado. Permaneceremos firmes pela indústria nuclear até o nosso último suspiro e jamais recuaremos.”

Os russos não comentaram sobre a construção da nova usina, mas o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, disse hoje que Moscou estaria disposta a remover materiais nucleares do Irã e convertê-los em combustível.

‌



O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, confirmou que a Rússia está pronta para fornecer assistência, se necessário.

Americanos e israelenses não acreditam nesse enredo pacífico e querem que o Irã desative o programa nuclear - o medo é que eles tenham projeto secreto de construir armas nucleares e de destruição em massa.

‌



Os próximos passos ainda são incertos.

